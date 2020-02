Hombre invitó a más de 20 niños al cumpleaños de su hija y los tomó como rehenes en la India

Subhash Batham, un hombre acusado por asesinato que estaba en libertad condicional, fue abatido por la policía el pasado viernes luego de invitar a 23 niños a la fiesta del primer cumpleaños de su hija y mantenerlos secuestrados cerca de 8 horas en el estado de Uttar Pradesh, India.

De acuerdo las autoridades, el secuestrador se mantuvo encerrado desde el jueves en la tarde en una habitación junto a los niños, su esposa y su hija durante las negociaciones. El hombre exigía que le retirarán los cargos y 10 millones de rupias indias por niño; informó Daily Mail.

One criminal is holding around dozen children hostage on gunpoint, invited them to celebrate his Birthday, kidnapped them in #Farrukhabad (UP), has a criminal case against him. 2 people injured including cop when he fired from inside. pic.twitter.com/X6kPOF2hRy

