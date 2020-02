Silvia Pinal desmiente que se inyectara sustancia por 90 mil pesos: “Cuando necesite me pongo”

Después que hace más de 11 años, la cantante Alejandra Guzmán pusiera en peligro su vida por unas inyecciones de polímeros que le fueron colocados en sus glúteos para agrandarlos, su madre, la actriz Silvia Pinal, desmintió que haya corrido la misma suerte de su hija.

Se corrió el rumor que la actriz de 88 años de edad, había sido víctima de un tratamiento en una clínica de belleza por un valor de 90 mil pesos, donde le inyectaron polímeros en la cara, razón por la que presentaba problemas de salud.

Sin embargo, en el programa Ventaneando, Pati Chapoy entrevistó vía telefónica a la actriz, para confirmar la veracidad de la información que publicara una conocida revista de la farándula nacional.

Al respecto y de forma categórica, Silvia Pinal desmintió que se haya sometido a un tratamiento de inyecciones para rejuvenecer su rostro.

“Perdón, ¿que me inyecté qué? Oriéntenme, para cuando necesite me pongo, pues sí, no me dejen sola”, dijo de forma sarcástica la artista, al aclarar que no ha sido víctima de una sustancia nociva para la salud.

Silvia Pinal manda mensaje: la felicidad no necesita photoshop Durante 2019, las mujeres Pinal han estado en medio de la polémica.

Ante esta aseveración, Chapoy aseguró que “conociendo la trayectoria de Silvia Pinal, es claro que no lo ha hecho”.

Es de humano querer estar siempre bien, dice Silvia Pinal

Hace escaso un mes, la reina del rock, Alejandra Guzmán fue nuevamente sometida a una nueva intervención quirúrgica, en la que se le retiraron restos de los polímeros alojados en sus glúteos hace años.

Después de esa mala experiencia que debió vivir la familia, la matriarca Silvia Pinal, señaló que en el caso de que hubiese recurrido a esta técnica, no tiene nada de malo la posibilidad si decidiera hacerlo.

“No tiene nada de malo si lo hubiera yo hecho, es de humano que quiera uno estar siempre bien. Pero en este caso, estoy siempre bien sin hacerme nada”, agregó la actriz.

Extrañada de que esos rumores se hayan esparcido, Silvia Pinal dejó claro que no sufre ningún dolor en su rostro, al tiempo que reveló que recurrió al bisturí unos años atrás.

“Mi cara siempre está bien. Yo me hice una cirugía hace muchísimo tiempo, porque necesitaba para una película y entonces me mandaron a que me hiciera la operación, y salí muy bonita, muy chiquita y jovencita”, dijo con buen humor la dama de la actuación.

Silvia Pinal sale a la defensa de Alejandra Guzmán: “¡Déjenla en paz!” La madre de Alejandra Guzmán puso punto y final a las críticas que ha recibido su hija.

Te recomendamos ver: