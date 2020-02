Ambulantes cobran derecho de piso a sexoservidoras en el Centro Histórico

Sexoservidoras del Centro Histórico de Puebla denunciaron el cobro por derecho de piso por parte de vendedores ambulantes para poder ejercer este trabajo, ya que son agredidas si no pagan entre 100 y 150 pesos diarios.

Así lo denunció la Unificación de Sexoservidoras del Estado de Puebla, quienes revelaron un incremento del 60% en la prostitución en el primer cuadro de la capital, al pasar de 500 a 800 trabajadoras en el último año.

Lourdes Fernández, representante de la asociación, acusó agresiones por parte de una mujer llamada Carmela, alias “La Benita”, quien las manda a golpear y en ocasiones agredir con armas punzocortantes para que no puedan trabajar, además de que la acusada permite que menores de edad de otros estados ejerzan la prostitución, aseguraron.

“Lo que nosotros queremos es que aquellas que no tienen un control de salud, que no estén reconocidas, que vengan de otras ciudades estén reguladas y cumplan con esos requisitos ya que vienen aquí, traen a sus maridos, ellos son quienes vienen y amedrentan a las compañeras, urge una regularización porque ya se está desbordando esto”, denunciaron las integrantes del movimiento.

Pidió se conforme una zona de tolerancia para ser reguladas y evitar ser agredidas o extorsionadas por organizaciones del comercio informal, por ello pedirán una reunión con el Ayuntamiento de Puebla para poder realizar un padrón de trabajadoras sexuales y les permitan trabajar.

En conferencia de prensa, las trabajadoras pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las investigaciones correspondientes a las denuncias que han presentado por extorsión, agresiones y abusos por los ambulantes.