Se viralizó video que muestra a Harry arreglando el cabello de Meghan Markle

Una vez más la pareja conformada por Harry y Meghan Markle es noticia, pero en esta oportunidad por un video que se viralizó en las redes por mostrar al príncipe arreglando el cabello de su esposa. Ante este gesto las reacciones fueron diversas y el hijo menor de Lady Di se ganó múltiples calificativos en el que destacó que es el "esposo más atento".

El corto, pero significativo video muestra al príncipe acomodando el cabello de su esposa quien lleva un peinado recogido con cola. Durante el momento en el que le colocan una distinción, el moño es aplastado por la medalla y acto seguido Harry procede a arreglar el cabello, siendo considerado así este gesto como un acto de ternura y amabilidad, así como de detallista, pues siempre se ha destacado por cuidar cada movimiento de Meghan.

Pero esta no fue la primera vez, pues en otras ocasiones se le muestra atento a que la cabellera de su dama esté siempre arreglada e intacta. El video que se viralizó en las redes además recopiló otros momentos en los que Harry atendió a cuidar a la madre de su hijo Archie.

Los usuarios no dudaron en calificar a este gesto. Calificativos como "el esposo más atento", "Diga lo que diga la reina, Harry siempre será un príncipe", "Que bello", "Demasiado cordial y atento", fueron además parte de algunas de las reacciones del pelirrojo caballero que no desampara a su mujer.

prince "let me help you with your hair" harry attacks again #SussexRoyalTour pic.twitter.com/ytyAcXaeg1

— barb (@daernerys) September 23, 2019