Cae director de Seguridad Pública en Puebla por secuestro

Fue detenido Luis Francisco N, director de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, por su presunta participación en el delito de secuestro en 2011; quien obtuvo su última carta de antecedentes no penales en 2019.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), desde febrero de 2011 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició las investigaciones por la privación de la libertad de cuatro ciudadanos por parte de sujetos desconocidos.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que pidió el expediente del ex uniformado con el cual fue incorporado a las organizaciones policiales en las que laboró para conocer quién expidió toda su documentación, tales como los exámenes de control y confianza, así como clave única de policía.

“Es un tema que no podemos admitir que así ocurra, ¿cuántos más delincuentes están en mandos policiales?…vamos a ir a San Martín porque es uno de los lugares más complicados. El tema es el mando coordinado y claro que vamos a sustituir a mandos y vamos a revisar toda la policía”, mencionó.

A su vez, Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Texmelucan reconoció que no tenía conocimiento de la orden de aprehensión que tenía el director desde hace nueve años.

“Es una información que a nosotros no nos proporcionan, el expediente del ex director está completamente bien armado, tenemos todos sus documentos, su carta de no inhabilitado, la de antecedentes no penales, entró con el Cuip, nosotros no tenemos acceso a la información de la Siedo Fiscalía porque ellos tienen una secrecía”, comentó.

La Fiscalía de Puebla informó que asumieron la investigación en 2016, luego de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) perteneciente a la PGR remitió por incompetencia la indagatoria a la Fisdai.

El organismo precisó que por la trascendencia y alcance de la investigación, las órdenes de aprehensión que obtenía la Fisdai en ese tiempo, no se incorporaron a la base de datos de mandamientos judiciales, para evitar filtraciones , de ahí que se hubiese expedido una constancia de No Antecedentes

Penales a Luis Francisco N. en febrero de 2019 para que asumirá la dirección de Seguridad en dicho municipio.

La alcaldesa informó que desde 2018 que tomó protesta han sido cesados 48 elementos por diferentes cuestiones administrativas, y actualmente cuentan con una fuerza aproximada de 170 elementos.

Además de que pedirán al gobierno federal y estatal su apoyo para reforzar las acciones en materia de seguridad.