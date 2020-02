Un perro alerta a sus dueños de peligro que no habían notado con una extraña actitud

Una familia en Míchigan, Estados Unidos, fue advertida de un peligro letal gracias al extraño comportamiento de su perro.

Diane Smith, una mujer que vive en la ciudad de Zeeland junto a su marido Gary y su mascota Rascal, reveló a medios locales que se salvaron de los efectos de una fuga de monóxido de carbono gracias a la actitud que su mascota estaba presentando.

Según reportó Fox 17, Diane notó el pasado martes 4 de febrero que el canino de 13 años no parecía sentirse bien. Confesó que al verlo, intentó animarlo con galletas pero no lo consiguió.

"Él no se dirigía directamente a mí cuando lo llamé por su nombre, finalmente entró en la cocina pero se derrumbó. Así que le di unas galletas de peces de colores y no quería tener nada que ver con eso, lo cual era inusual", relató al medio.

