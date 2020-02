Jueces que liberan a delincuentes son corruptos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los jueces que a los pocos días dejan en libertad a los delincuentes son corruptos, por lo que pidió a los jueces y magistrados cambiar su conducta sobre este tema; esta declaración se dio tan sólo unas horas después que Óscar Andrés Flores ‘El Lunares’, líder de La Unión Tepito, obtuvo su libertad por segunda ocasión.

Detienen a "El Lunares", por tercera vez; ahora por homicidio Una vez más fue trasladado a otro reclusorio

“Somos muy respetuosos del Poder Judicial, pero quiero enviar un mensaje a los jueces y magistrados: se va terminar en los juzgados, en los tribunales esa práctica en la que se detiene a un delincuente y a los pocos días sale de la cárcel hasta riéndose porque lo soltó un juez del poder judicial, siempre por la misma excusa, el mismo pretexto de que estaba mal integrada la averiguación”, dijo.

Desde Lagos de Moreno, Jalisco, en donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional, expuso que los jueces han basado estas decisiones en detalles menores, como no poner bien la hora en la que se detuvo a una persona, “eso es corrupción y hay que llamarlo por su nombre”.

Pese a esta declaración, López Obrador dijo que no se trató de una amenaza al Poder Judicial, pero que los jueces deben aceptar que se viven otros tiempos y no se tolerará la corrupción ni la impunidad; además, advirtió a los delincuentes que ya no podrán presumir que tienen contactos en el poder judicial para obtener su libertad.

“Queremos vivir en un país con legalidad, con justicia, nadie va a ser complice, nadie se va a quedar callado, vamos a denunciar todos los hechos de corrupción. Los que se dedican a actos delictivos deben saber que no hay ninguna posibilidad de tener influencias en el gobierno, nada de que se detuvo a miembros de una banda famosa, pero ahí están los despachos de abogados y las influencias y salen sin ningún problema”.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: