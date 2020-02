Pide Sheinbaum no politizar feminicidio de Fátima

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbam, pidió no politizar el feminicidio de Fátima, y adelantó que realizarán una línea del tiempo del caso para detectar deficiencias, poder mejorarlas y aplicar las sanciones correspondientes.

En conferencia de prensa, sostuvo que este caso no debe convertirse en político, pues su gobierno dará a conocer todos los detalles y avances del mismo.

“Vamos a dar a conocer todo desde el primer momento, y repito, no del momento en el que se va a Fátima con una persona que no es su madre… sino desde antes inclusive, donde la familia se acerca a las instituciones como el DIF o el Instituto de las Mujeres o la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, no creo que sea un tema de politización, sino de abrir lo que ocurrió, no esconder absolutamente nada, sancionar si es el caso y mejorar la seguridad en la ciudad”, apuntó.

Mario Alberto ‘N’ y Gladis Giovana ‘N’; sospechosos en el caso Fátima Se solicitarán las respectivas órdenes de aprehensión al respecto

En este sentido, precisó que la construcción de una línea el tiempo del caso permitirá eficientar la actuación del gobierno y detectar anomalías que haya cometido la Fiscalía, el DIF, o cualquier otra instancia.

“No solamente en términos de sanción, si es el caso, a algún servidor público, sino que abrir la verdad y conocer la verdad y saber exactamente qué fue lo que pasó desde el primer momento desde que se acercan a una institución pública, nos va a permitir mejorar todos los protocolos de actuación del gobierno de la ciudad, todas las actuaciones junto con las distintas instancias, la Fiscalía, para proteger a las familias de la Ciudad de México”, destacó.

Subrayó que esta misma línea del tiempo permitirá saber si el DIF revictimizó a la madre de la pequeña al dar a conocer de manera pública que existían denuncias por maltrato infantil.

La jefa de gobierno expuso que la mujer que se llevó a Fátima era conocida de la familia, y confío en que la Fiscalía sancione este caso como feminicidio y se aplique todo el peso de la ley.

A partir del lunes, nuevo protocolo

Por último, indicó que las mejoras a los protocolos para la entrega de alumnos en las escuelas públicas de la CDMX podrían aplicarse a partir del próximo lunes. Una de estas mejoras consiste en trasladar a un menor que no sea recogido en la escuela después de 20 minutos a instalaciones de la Fiscalía en cada alcaldía, aunque pidió a los padres de familia no alarmarse por esta situación.

“Pero no hay nada que alertar, de que ahora a partir de los 20 minutos va a venir la patrulla, no. Sencillamente lo que se está haciendo es habilitar las Fiscalías desconcentradas para que en caso de que un niño o niña se quede en la escuela y no pasen los padres por ella, puedan estar ahí, por ejemplo en Milpa Alta, se queda en Milpa Alta, no tiene que irse hasta la colonia Doctores para que si tuvo algún problema la madre o el padre, puedan ir por él en la misma alcaldía, esa es la diferencia”, comentó Claudia Sheinbaum.

Van contra Estela Damián

En este sentido, el presidente del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, Mauricio Tabe, anunció que presentará una queja por violación a los derechos humanos en el caso Fátima, pues el DIF, a cargo de Esthela Damián, no actuó apegado a principios constitucionales, por lo que debe haber responsabilidades administrativas y penales.

“No podemos permitir que el Gobierno se lave las manos, no actuó con responsabilidad, por eso vamos a presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos contra la autoridad del DIF, para que se protejan los derechos de las víctimas, porque este antecedente es grave”, apuntó.

Argumentó que es inconcebible exhibir ante la opinión pública supuestos problemas psicológicos dentro del núcleo familiar de la pequeña Fátima, como el DIF CDMX intento acreditar.

