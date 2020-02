Tribunal da revés a Garcés como vicepresidente de Cruz Azul

Víctor Manuel Garcés Rojo, quedó fuera del Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul, luego que la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, resolvió que el recurso de apelación que interpuso en contra de Guillermo Álvarez Cuevas es improcedente, además de que no está facultado para ostentarse como vicepresidente de ese organismo deportivo.

Los magistrados consideraron que Garcés Rojo no acreditó ni demostró sus funciones como vicepresidente de Cruz Azul, por lo que validaron la sentencia dictada en noviembre de 2015, que excluyó al ex directivo de la Cooperativa, y por consiguiente no tiene facultades para reclamar rendición de cuentas al presidente de la institución, Guillermo Álvarez Cuevas.

Por unanimidad, los magistrados dieron un revés a Garcés Rojo, ya que el recurso de apelación que interpuso es improcedente, insuficiente y contradictorio, con lo que se da por concluido el juicio que interpuso contra Álvarez Cuevas.

Los magistrados Delia Rosey Puebla, Miguel Ángel Mesa Carrillo y Francisco José Huber Olea Contró, declararon subsistente la sentencia definitiva dictada el 29 de octubre de 2019, que deja fuera de la Cooperativa Cruz Azul a Garcés Rojo.

La sentencia detalló que los testimonios de Víctor Manuel resultaron insuficientes para examinar la resolución apelada, por lo que esta resultó favorable para Álvarez Cuevas, ya que las causales de improcedencia también fueron insuficientes para establecer la suspensión del juicio de amparo.