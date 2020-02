¡Es un adonis!: El novio de África Zavala le robó su corazón y la convertirá en una madre llena de felicidad

View this post on Instagram

Encontrar una mujer buena, bella, leal, divertida e inteligente en estos tiempos no es fácil. Si la encuentras cuídala y ámala, haz que siempre tenga esa sonrisa pícara, tierna y dulce iluminando su alma y tu alma. Yo ya la encontré… @afri_zavala gracias por llegar a mi vida y hacer de mi un mejor hombre. Te amo ❤️ #happyvalentinesday a toda mi familia Amada, Madre bella, hermano, hermana, sobrinas, sobrinos, tías, tíos, primas, primos, amigos; los Amo con todo mi corazón.