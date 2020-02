La cantante y actriz Thalía está que flota en una nube de la emoción, pues durante la entrega de Premios Lo Nuestro 2020 más allá de ser aplaudida y halagada por sus impecables atuendos, logró cumplir el sueño de tener frente a frente a su ídolo John Travolta.

Así fue el encuentro entre Thalía y su ídolo John Travolta en Premios Lo Nuestro 2020

Thalía estaba ansiosa por conocer al protagonista de "Vaselina", tanto que como muestra de su felicidad por saber que su ídolo estaría como invitado en la gala de premiación compartió en una celebración previa con la conductora Lili Estefan en la que ambas bailaron al ritmo del famoso tema "Staying Alive", dejando claro que admiran a esta emblemática figura.

Pero no todo quedó ahí, pues la intérprete de "No me acuerdo" no se quedó con las ganas y en un momento tras bastidores, la mexicana pudo encontrarse con John Travolta y compartir palabras con su ídolo. El encuentro quedó registrado no solo en su mente, sino también ante el lente de su esposo Tommy Mottola quien se encargó de registrar este sueño hecho realidad para la artista.

Reacciones ante el encuentro entre Thalía y John Travolta

"La mera, mera", "OMG que maravilloso encuentro", "Que emoción Thalía", "Estupendo John Travolta que emoción este encuentro", fueron algunas de las reacciones que se generaron en las redes sociales de parte de la fanaticada de Thalía quien brilló no solo con su glamour y su presencia, sino por su estilo y espontaneidad que la caracteriza, así como el performance que tuvo junto con las estrellas Mau y Ricky.

