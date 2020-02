"Novia macabra" metió al novio 'jugando al escondite' en una maleta y lo dejó morir ahogado

La llaman "la novia macabra". Se trata de una mujer de Florida que encerró a su novio en una maleta, en un macabro 'juego del escondite' y lo dejó ahogarse dentro. Como guinda del pastel, grabó mientras su pareja pedía auxilio.

La policía identificó a la mujer como Sarah Boones. Ella contó que "estaban tomando vino y les pareció gracioso que él entrara a la maleta para jugar al escondite". Agregó que ella "se quedó dormida" y al día siguiente lo halló sin signos vitales, por lo que llamó a los servicios de emergencia.

La agencia AP señala que "los policías del condado de Orange detuvieron a la mujer bajo cargos de homicidio culposo por la muerte de Jorge Torres Jr., de 42 años".

El suceso ocurrió en la ciudad de Winter Park, al noreste de Orlando, en el centro de Florida, Estados Unidos. "Cuando la policía intervino le pidió a Sarah su teléfono celular" y encontró allí dos videos. Son materiales que podría convertirse en una pieza clave en la investigación.

La maleta azul estaba boca abajo y se escucha a Torres pedir ayuda, diciendo que no puede respirar. “Oh, eso es lo que siento cuando me engañas (eres infiel)”, responde Sarah, según el reporte del Orlando Sentinel.

La mujer contó que Torres entró voluntariamente a la maleta. "Le sobresalían dos dedos, por lo que pensé que podría salir. Me quedé dormida y cuando desperté me asusté al no encontrarlo", comentó una oficial de la policía del Condado de Orange.

Arrested: Sarah Boone, 42, for Second Degree Murder in the death of 42-year-old Jorge Torres Jr., who died after Boone zipped him into a suitcase, and didn’t return for hours. pic.twitter.com/JCHWG7WNkp

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 26, 2020