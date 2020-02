"Bolivia: No hay evidencias de fraude en elecciones de octubre": The Washington Post

En las elecciones de Bolivia no hubo fraude. Esta es la conclusión a la que ha llegado el grupo político The Monkey Cage, asociado al prestigioso diario The Washington Post. Este periódico que ha publicado un informe exclusivo sobre la denuncia de irregularidades en el proceso electoral de octubre de 2019.

"No hay soporte estadístico para los reclamos de fraude electoral", publica el diario. "No hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar: las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a (Evo) Morales después del alto y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos", agrega el informe.

Morales salió del poder luego de que el alto mando militar de Bolivia le exigiera la renuncia, en medio de protestas por las denuncias de fraude. Se asiló en México y partió luego a Argentina. En las encuestas de preferencia por el voto para las próximas elecciones, el partido de Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS) parte primero.

BOLIVIA, ENTRE LA INESTABILIDAD Y LAS ELECCIONES

La proyección electoral fue publicada en Bolivia por el diario Página Siete, y replicada por La Vanguardia de España. "Luis Arce tendría el 32% de los votos, al punto de que el candidato de ultraderecha, Luis Fernando Camacho, ha amagado con retirar su candidatura en busca de unidad para derrotar a Arce, del MAS".

Pero regresando al informe del diario norteamericano, los análisis no apuntan a que el corte en la transmisión de datos haya inclinado la balanza a favor a Evo. Por el contrario, "la tendencia se mantuvo". El grupo político se pregunta: "¿Hubo una discontinuidad entre los votos contados antes y después del recuento no oficial? Por supuesto, las discontinuidades pueden ser evidencia de manipulación".

E inmediatamente se responde. "No encontramos ninguna evidencia de ninguna de estas anomalías, como muestra esta figura. Encontramos una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados antes y después del corte en recintos contados antes y después del corte", se cita textualmente del documento.

EVO PODRÍA HABER GANADO EN PRIMERA VUELTA

El informe continúa citando que se realizaron 1.000 simulaciones para intentar predecir la diferencia entre Morales y Mesa. "Morales podía esperar al menos una ventaja de 10.49 puntos sobre su competidor más cercano, por encima del umbral de 10 puntos porcentuales necesario para ganar directamente".

De nuevo, la conclusión es lapidaria. "Esto sugiere que cualquier aumento en el margen de Morales después de la detención puede explicarse completamente por los votos ya contados. No hay soporte estadístico para los reclamos de fraude electoral".

Lo que The Monke Cage considera básico cuando se ejecuta un fraude electoral no fue encontrado. "Las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a Morales después del alto y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos. Con todo, el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos", reafirma.

