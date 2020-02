La NASA contratará nuevos astronautas: las postulaciones abren este lunes 2 de marzo

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) planea ampliar sus misiones espaciales tripuladas y para ello debe aumentar la plantilla de astronautas. A partir del próximo lunes 2 y hasta el 31 de marzo, los aspirantes podrán enviar sus postulaciones.

Como es de suponer los requisitos son exigentes y serán seleccionados sólo los más aptos.

La información la dio a conocer el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, quien aseguró que “es un momento increíble en los vuelos espaciales con humanos”.

Big news! Starting March 2 @NASA will begin accepting astronaut applications. Our newest astronauts have what it takes to explore the stars — do you? Check out their advice to #BeAnAstronaut and get your resumes ready! https://t.co/MtguPM6h3A pic.twitter.com/KUlQh7ADDL

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) February 11, 2020