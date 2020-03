Elizabeth Warren abandona la campaña presidencial de Estados Unidos

La senadora estadounidense Elizabeth Warren desistió de sus intenciones por contender a la presidencia del país. Warren, de 70 años, terminó con su campaña tras los malos resultados obtenidos en el supermartes electoral el pasado 3 de marzo.

Warren informó sus intenciones primero a sus colaboradores en un correo electrónico: "Quiero que ustedes lo escuchen primero, directamente de mí", indicó.

"Sé lo duro que todos ustedes han trabajado. Sé cómo interrumpieron sus vidas para ser parte de esto. Sé que tienen familias y seres queridos con los que podrían haber pasado más tiempo. Desde el fondo de mi corazón, gracias, por todo lo que han vertido en esta campaña", indicó.

Elizabeth Warren tuvo su peor desempeño en el super martes

De acuerdo con el periódico local New York Times, no se espera aún que Warren respalde a Joe Biden o Bernie Sanders en la conferencia de prensa.

Warren, senadora por Massachusetts, no pudo ganar ni en su propio estado, en donde Joe Biden resultó vencedor. No solo ganó cero estados; además, no terminó en segundo lugar en ninguna primaria. Massachusetts fue en realidad su mejor desempeño y el único estado donde ganó más del 20% de los votos.