La cuestión migratoria en la mira demócrata: Biden y Sanders coinciden en reformas

Ambos están enfrentados por la bandera demócrata. Pero, aguas arriba, hay un claro encuentro en la postura en algunos temas clave, por ejemplo, la cuestión migratoria. Biden y Sanders tienen este tema como uno de los ejes de su oferta de campaña.

Una posición de la que hay que extraer varios asuntos. El primero es que está totalmente opuesta a lo que se ha venido practicando en los últimos cuatro años en la Casa Blanca. La administración Trump ha aplicado severas y controversiales medidas contra los inmigrantes, además de enfrentar las llamadas Ciudades Santuario.

Los precandidatos demócratas apuntan al voto latino, necesario porque representa, según el diario El País, un nada despreciable 13% del electorado. Hay que apuntar a ellos y atraerlos. Pero los republicanos también tienen sus "caramelos" para endulzarlos, así que la lucha final será en las urnas.

BIDEN IMPULSA CAMBIOS EN LA CUESTIÓN MIGRATORIA

Aunque en los primeros caucus el nombre de Joe Biden no resonó con apoyos, poco antes del Súper Martes ya se había convertido en representante de los moderados y se hizo con los apoyos de Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. En su página en internet apunta a la reforma migratoria norteamericana como uno de los aspectos fundamentales.

El programa de Biden asume la migración como "una increíble fortaleza para nuestro país". No es un secreto: Estados Unidos se ha ido constituyendo a partir de olas migratorias que han poblado su extenso territorio y lo han convertido en la primera economía del mundo. La 'letra pequeña' del equipo de Biden es que apunta a la "inmigración legal". No detalla qué hará, pero considera que "enjaular a seres humanos y arrancar a los niños de sus padres no es la respuesta".

I’ve never been more optimistic about America’s future than I am today. If we come together and unite this country, there’s not a single thing we can’t accomplish. — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 1, 2020

La administración de Obama, de la cual Biden fue vicepresidente, removió la política exterior. Por primera vez, en 50 años, un presidente de los Estados Unidos pisaba La Habana, por ejemplo. "Enjaular a seres humanos y arrancar a los niños de sus padres no es la respuesta", señala el equipo. "Abordar las causas fundamentales de la migración que empujan a las personas a abandonar sus hogares y todo lo que conocen para emprender un peligroso viaje con la esperanza de una vida mejor", completan.

SANDERS, MÁS ALLÁ DE LA RETÓRICA ANTITRUMP

La oferta de Sanders, en su portal en internet, es más directa. El equipo del candidato socialista norteamericano, Sanders se compromete a firmar, en su primer día en la Casa Blanca, una "orden moratoria sobre las deportaciones". Eso significaría que nadie sería deportado inmediatamente de los Estados Unidos por estatus migratorio ilegal.

Sanders ofrece, además, eliminar las políticas aprobadas y ejecutadas durante la administración Trump. Entre ellas, "detener la construcción del muro fronterizo con México", y "permanecer en México" a los solicitantes de asilo político a través de la frontera sur. El equipo de Sanders también apunta a reunificar a las familias separadas por las políticas migratorias.

To those who want to divide us: No, we’re not going to hate Muslims. No, we’re not going to hate Latinos. We are going to stand together. Live from Dearborn, Michigan: https://t.co/fN9MQp2Gtu — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 7, 2020

El candidato asegura que se reunirá con los presidentes de los países latinoamericanos con crisis migratoria. Esto supondría una cumbre de alto nivel con enemigos retóricos de Washington. Luce fácil en el papel, pero una cumbre de los Estados Unidos con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Honduras, por citar cuatro ejemplos, enfrentaría enconados obstáculos, no solo republicanos, sino también demócratas.

CONVENCIÓN DEMÓCRATA EN MILWAUKEE

El camino de las primarias continuará para ambos. En Milwaukee, en julio, será la Convención Demócrata este año donde los delegados elegirán al contendor de un Trump que no para de hacer chistes e ironías. Cuando Buttigieg y Klobuchar declinaron, dijo que era una "confabulación contra Bernie". Así, sin ambagues.

De Wisconsin saldrá el abanderado demócrata. ¿Pondrá freno a Trump que no ha dejado de construir el muro fronterizo y que acaba de firmar un acuerdo de paz con el Talibán, en Afganistán? Las urnas lo definirán todo.

El 13% es fundamental. Los latinos son fundamentales, otra vez.

