Australia demanda a Facebook por divulgar datos de 300 mil usuarios

Los datos filtrados de Facebook siguen dando dolores de cabeza a su dueño, Mark Zuckeberg. Esta vez es el gobierno de Australia quien ha planteado querella a la red social por "violar la privacidad de 300.000 usuarios entre marzo de 2014 y mayo de 2015". Así lo recoge el portal argentino Infobae.

La Comisión de Información de Australia publicó un informe en el que dan detalles del alcance de la demanda. "La información personal de los usuarios australianos de Facebook se divulgó para un propósito diferente para el cual se recopiló", explican.

Eso se traduce "en violación de la Ley de Privacidad de 1988", se cita del boletín. "La información", continúa la explicación, "estuvo expuesta al riesgo de ser revelada a Cambridge Analytica y utilizada con fines de perfil político, y a otros terceros".

La comisionada de Información y comisionada de Privacidad de Australia, Angelene Falk, explicó que "todas las entidades que operan en Australia deben ser transparentes y responsables en la forma en que manejan la información personal". Señala, además que las obligaciones están previstas en la ley de Privacidad de Australia.

The Australian Information Commissioner has lodged proceedings against Facebook in the Federal Court, alleging the social media platform has committed serious and/or repeated interferences with privacy in contravention of Australian privacy law: https://t.co/mN59oUzKgX pic.twitter.com/iP0rk8R7Vo

— OAIC (@OAICgov) March 9, 2020