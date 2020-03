"Estamos ante una crisis histórica de misoginia": Arussi Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar

El colectivo feminista “Las Brujas del Mar” retomó una convocatoria para que todas las mujeres pararan los días 8 y 9 de marzo a nivel nacional, cuya iniciativa fue replicada por cientos de organizaciones civiles, partidos políticos y empresarios.

Fue en septiembre del 2019 cuando esta agrupación de mujeres se dio a notar luego de protestar en favor del aborto, como parte del movimiento de “pañuelos verdes”, y hacerse eco de los abusos contra las mujeres.

Mientras que en este año, Las Brujas del Mar colgaron en sus redes la convocatoria a un paro nacional “Un Día sin Nosotras”, que llamaron a las mujeres a no ir a trabajar, no estar en las calles, no hacer compras ni ir a estudiar el 9 de marzo.

La publicación en cuestión de minutos se hizo viral , en donde posteriormente se sumaron al paro empresas, dependencias gubernamentales, colegios, universidades y organizaciones indígenas.

¿Cómo es qué nace el colectivo Brujas del Mar?

—Nosotros hemos marcado una agenda con diversas prioridades, independiente de la respuesta del gobierno federal, nosotros nos hemos pronunciado a favor de los derechos de la mujer no solo en Veracruz, sino a nivel nacional .

Hemos impulsado diferentes iniciativas para que las retomen los legisladores locales y federales siempre a favor de la equidad de género.

¿Cómo fue que se popularizó el hashtag #UnDíaSinNosotras?

—Nosotros somos un movimiento que nació por la violencia generada en contra de las mujeres en todo el país. No estamos iniciando nada, sólo tomamos una convocatoria que estaba ahí y que hizo eco en la sociedad por la violencia que estamos viviendo.

Hay opiniones en contra y a favor del paro nacional ¿qué opinas?

—Que ninguna de las manifestaciones, formas y protestas que se han organizado en los últimos meses para pedir un cese a la violencia en contra de las mujeres les parece.

No les agrada que se arme un perfomance -El violador eres tú-, o que salgan a las calles a gritar que las están matando, tampoco les parece bien que se pinten monumentos históricos, se rayen puertas históricas ni mucho menos, ahora, que nos quedemos en casa. Nada, absolutamente nada les parece.

¿Es una generación más fuerte de feministas?

—Es una antes y un después, pero es un punto de inflexión que nos une en todos los sentidos; estamos más fuertes que nunca , estamos marcando la historia y hoy es nuestra responsabilidad levantar la voz.

“¿No es más grosera la indiferencia y la indolencia de ignorar a todas las mujeres que haremos un paro para que se nos escuche, para que se reconozca que la violencia de género nos está rebasando? El Presidente sigue pensando que pedir atención a esto es un ataque”

“¿A cuánto el cachito de madre?”

“El Presidente de México hoy anuncia que la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial iniciará el #9M, día del paro nacional de mujeres. El gobierno más feminista que ha tenido México, yeah right”

La cifra:

En México 7 de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia o acoso sexual

10 son asesinadas cada día.

Cada 4 horas una mujer denuncia haber sido violada.