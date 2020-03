Se registra balacera en inmediaciones de la Torre Diana

La tarde de este martes se registró una balacera en las inmediaciones de la Torre Diana, que se ubica sobre Río Misisipi y Río Lerma, alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del Paseo de la Reforma, hecho que dejó a una persona herida.



Los primeros reportes indican que se trató de un intento de asalto a un pasajero de Uber que había retirado dinero de un banco por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Sin embargo, el conductor aceleró, por lo que los presuntos delincuentes dispararon en contra del vehículo y contra una camioneta de carga, cuyo conductor habría resultado lesionado.

Una vez que el Uber logró huir de los atacantes, los asaltantes realizaron disparos al aire e impactaron en Torre Diana.

Un testigo publicó en su cuenta de twitter un video en el que se observa como uno de los vidrios del lobby estaba atravesado por una bala.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g

— out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020