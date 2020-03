Se une ex presidente de Costa Rica al Grupo de Puebla; suman 11 ex mandatarios

El grupo internacional de líderes progresistas, Grupo de Puebla, oficializó este miércoles la incorporación al movimiento del ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

De esta manera, el foro -impulsado por el ahora mandatario de Argentina Alberto Fernández; el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; el secretario de Estado de Dilma Rousseff, Aloizio Mercadante; y el ex jefe de Estado de Colombia, Ernesto Samper– suma once ex mandatarios entre sus filas y a representantes de 14 países de América Latina y Europa, quienes se reunirán en mayo en el Tercer Encuentro del foro en Santa Marta, Colombia.

David Choquehuanca se suma a movimiento internacional Grupo de Puebla David Choquehuanca fue canciller de Bolivia entre 2006 y 2017 y es indígena aymara, es uno de los más allegados al ex presidente Evo Morales.

La llegada de Solís se suma a la del ex canciller boliviano David Choquehuanca, quien siguió los pasos de sus connacionales Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes actualmente se encuentran refugiados en Buenos Aires.

Once ex presidentes en el Grupo de Puebla

Además de Solís, entre los ex jefes de Estado que ya se han adherido al movimiento se incluye a los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y su par por Uruguay, Pepe Mujica.

También participan el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo; el ex jefe de Estado de Bolivia Evo Morales y los ex mandatarios de Colombia, República Dominicana, Ecuador y España, Ernesto Samper, Leonel Fernández, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente.

Grupo de Puebla rechaza eliminación de siglas de partido de Evo Morales en Bolivia A través de una declaración pública, la agrupación internacional de líderes progresistas expresó su preocupación ante los intentos de supresión de las siglas del Movimiento al Socialismo (MAS) e instó a las autoridades de gobierno a respetar los derechos humanos y la autodeterminación del Pueblo.

Candidatos y ex candidatos presidenciales entre los miembros

En el movimiento también figuran ex candidatos a la presidencia: Fernando Haddad por Brasil; Clara López Obregón, ex Candidata Presidencial de Colombia y ex Ministra del Trabajo; Verónika Mendoza, ex candidata por Perú; Enríquez-Ominami, ex candidato Presidencial de Chile; y el ex candidato presidencial por Uruguay, Daniel Martínez.

Además, integran la lista Julián Andrés Domínguez, ex Diputado y ex Ministro, Argentina; Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, México; Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador; Esperanza Martínez, ex Ministra de Salud y actual Senadora de Paraguay; Clara López, ministra del Trabajo de Colombia bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos; Aloizio Mercadante Oliva, ex ministro de Educación y ex Jefe Gabinete Presidencial de Brasil; Yeidckol Polevnsky, Presidenta de Morena de México; y Gabriela Rivadeneira, Asambleísta Nacional de Ecuador.

Asimismo, participan de la iniciativa –entre otros- el canciller argentino Felipe Carlos Solá; Carlos Sotelo García, ex Senador de México; Jorge Enrique Taiana, ex Canciller de Argentina; Carlos Alfonso Tomada, ex Ministro del Trabajo y actual Legislador Federal de Argentina; Beatriz Paredes, Senadora de México; Celso Amorim, ex Canciller de Brasil; y Carol Proner, jurista de Brasil.

Por Chile, en tanto, lo hacen José Miguel Insulza, ex Secretario General OEA y actual Senador; la diputada comunista Karol Cariola; Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista del país; el senador Alejandro Navarro; y Carlos Ominami, ex Ministro de Economía y ex Senador.