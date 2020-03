SSC presenta resultados obtenidos por operativo a tiendas en CDMX

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se reunió por tercer día consecutivo con empresarios y representantes de los centros comerciales, a quienes les presentó los resultados obtenidos luego de la puesta en marcha del operativo de prevención, seguridad y vigilancia en centros comerciales, supermercados y tiendas departamentales y de conveniencia.

El titular de la SSC reiteró que “los incidentes que se han presentado en estos días no son producto de la necesidad, son producto del oportunismo y no vamos a permitir que un grupo reducido de personas se aproveche de la emergencia que estamos viviendo, y perjudique al resto de la ciudadanía”, y los exhortó a no bajar la guardia y seguir trabajando de manera coordinada para garantizar que ningún robo quede impune.

Por su parte, los asistentes a la reunión, reconocieron el trabajo que hace el Gobierno de la Ciudad, y los policías de la SSC en materia de prevención del delito, y reiteraron su compromiso de trabajar de la mano para identificar y señalar a aquellos que intenten cometer robos o saqueos; también, agradecieron el trabajo que realizan los uniformados para garantizar la seguridad de los trabajadores de centros comerciales y tiendas departamentales.

Además, el gremio garantizó a la ciudadanía el abasto y la disponibilidad plena de productos en todas las tiendas de la Ciudad de México, por el tiempo que dure la emergencia.

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó, desde el pasado 23 de marzo, un dispositivo de prevención, seguridad y vigilancia, en centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia.

Para ello, se ordenó el despliegue de más de 6 mil efectivos que realizan patrullajes de disuasión, quienes cuentan con el apoyo del sobrevuelo de un helicóptero Cóndor, en zonas en las que se identifican pudieran cometerse posibles intentos de robos o asaltos a establecimientos comerciales.

Dichas acciones se acompañan también del monitoreo constante de la Ciudad, a través de los Centros de Control y Comando C2 y C5, así como del patrullaje cibernético en la red pública de Internet, que realiza la Policía Cibernética de la SSC, con lo que se obtiene información de lugares que posiblemente se vieran afectados por diversos delitos, lo que además se complementa con el trabajo de inteligencia e investigación de gabinete y campo.

Derivado de este despliegue, entre el 23 y el 26 de marzo, los oficiales de la SSC atendieron 30 eventos de intentos de robos, asaltos y saqueos, en los que 73 personas fueron detenidas, hechos que ocurrieron en 10 alcaldías de la Ciudad de México, siendo Iztapalapa la que más reportes generó, con 10 denuncias.

La SSC reitera su compromiso de realizar acciones de prevención de delitos, que deriven en la detención de aquellos generadores de violencia, y exhorta a todos los habitantes y quienes transitan por la Capital, a atender las indicaciones de las instituciones de Salud, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Fotos del evento: