Entre aplausos despiden a paciente que superó al coronavirus en Aguascalientes

Personal médico y civiles, despidieron entre aplausos a Liliana Paulina Ortíz Lozano , una paciente que superó al coronavirus en Aguascalientes y fue dada de alta el pasado viernes 3 de abril luego de permanecer hospitalizada por 10 días.

La mujer, quien se ha convertido en un símbolo de esperanza para los otros pacientes que padecen la enfermedad, dejó las instalaciones de la clínica 2 del IMSS entre gritos de “Si se pudo, si se pudo” que eran coreados por personal médico y varios civiles que se encontraban cerca de las instalaciones del hospital.

¡Entre aplausos paciente deja el hospital al ser dada de alta de #COVID19! 👏🏼 ¡Unidos sociedad y #FamiliaIMSS se restablecerá la salud de nuestro México! #IMSSolidario #MéxicoUnido #QuédateEnCasaYa 🇲🇽 pic.twitter.com/6UYZ2lVfQI — IMSS (@Tu_IMSS) April 4, 2020

El pasado 23 de marzo, Ortiz confirmó mediante su cuenta de Facebook, que había sido diagnosticada con el COVID-19, luego de haber tenido varias molestias en el pecho y dificultad para respirar, razón por la que fue internada en la clínica y posteriormente le dijeron que era portadora del nuevo virus.

"TOMEN EN SERIO EL TEMA Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN!!! No es un tema irreal, no es un juego, nuestro presidente no tiene la más fuking idea de que está pasando y les juro por mi vida QUE NO LES DESEO ESTAR AQUÍ!! Llevo 5 días mal, han sido días difíciles pero creo que esto avanza y es peor, para quienes se quejan de estar en su casa y se burlan" puede leerse en la publicación de la red social, en donde también la antes portadora, incitó a la gente a permanecer dentro de sus casas.

Pensé MUCHÍSIMO antes de hacer público esto, primero porque hasta el día de ayer se me confirmó al 100% por parte del… Posted by Liliana Ortiz on Tuesday, March 24, 2020

Liliana Paulina, un símbolo de esperanza que conmovió a las redes

Ya que el video de la despedida se subió a las redes sociales del IMSS, los internautas no pudieron contener su esperanza y felicidad, pues Liliana se ha convertido en un símbolo de lucha contra el virus y llenaron la cuenta de la institución de mensajes de agradecimiento a los médicos.

