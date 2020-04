Exigen justicia para niña que fue asesinada en su casa durante cuarentena

Los usuarios en redes sociales están exigiendo justicia para Ana Paola, joven de de 13 años que fue golpeada y asesinada en el interior de su casa por un sujeto que se desconoce su identidad, durante la cuarentena por Covid-19.

Con los hashtag #NiUnaMenos y #JusticiaParaAnaPaola, el público pide el esclarecimiento de los hechos que se registraron el pasado 2 de abril en punto de las 18:00 horas, en la colonia Real del Arco del municipio fronterizo, cuando los números de emergencia recibieron el reporte de una menor fallecida.

“Los hechos se registraron a las 18:04 horas de este 2 de abril, en una vivienda en la colonia Real del Arco, donde se localizó sin vida a la víctima en una de las recamaras y con signos de violencia en el rostro, al parecer por golpes”, detalló la Fiscalía General de Sonora.

La institución persecutora de delitos precisó que iniciaron con las indagatorias respectivas al iniciar la carpeta de investigación bajo el posible delito de feminicidio.

De acuerdo a información que se ha proporcionado en redes sociales , la madre de Ana Paola fue al supermercado y cuando regresó encontró a su hija muerta con signos de violencia y abuso sexual.

Diversos colectivos feministas, entre ellos Sorora, Marea Verde México y Desértica comenzaron a pronunciarse en redes, exigiendo justicia bajo la consigna “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.

#JusticiaParaAnapaola Violaron y asesinaron a Ana Paola en su casa en Nogales, #Sonora no se llevaron nada, solo entraron a violarla y asesinarla. Ana Paola tenía 13 años. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.#FeminicidioEmergenciaNacional#NiñasFeministasMx pic.twitter.com/JzQhCHlVvP — Desértica (@AndreaPizarnika) April 4, 2020

Nos unimos a la exigencia de justicia por el feminicidio de la niña Ana Paola de 13 años de edad ocurrido en Nogales, Sonora.#JusticiaParaAnaPaola#FeminicidioEmergenciaNacional pic.twitter.com/tqGZVRqTr2 — Marea Verde Sonora 💚 (@MareaSonora) April 5, 2020

