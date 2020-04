Médicos del IMSS son golpeados y amenazados de muerte por familiares de fallecido por COVID-19

Varios médicos del Hospital General de la Zona 48 del IMSS, fueron golpeados y amenazados de muerte por familiares de un paciente que perdió la vida a causa del COVID-19; el incidente ocurrido el día de ayer poco después de las tres de la tarde.

Personal de la policía, tuvo que intervenir ya que los agresores, presuntamente venían armados y amenazaron con robar el cuerpo del occiso de las instalaciones del HGZ ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Toda la agresión quedó captada en un video que fue difundido en redes por la cuenta del doctor Dante Medina.

Las imágenes muestran a lo lejos a varios trabajadores de la salud, quienes al parecer informan que el paciente acaba de perder la vida debido al coronavirus, inmediatamente se empiezan a escuchar gritos y posteriormente los civiles se lazan a los golpes contra los doctores y enfermeros. Al ver la agresión, el doctor Medina decide encerrarse en su oficina.

El enfermero de la institución, Daniel Zamorano detalló más sobre el caso, afirmando que los familiares reaccionaron violentamente después de que se les negara el acceso para ver a su familiar, algo que está prohibido por situaciones de protocolo y evitar más contagios de la enfermedad que ha azotado a nivel mundial.

Siempre guapo Familia, amigos y vecinos, hoy 4 hombres y 2 mujeres me golpearon porque su familiar murió por Covid19… Posted by Daniel Zamorano on Wednesday, April 8, 2020

Zamorano también compartió una fotografía que muestra las lesiones en el rostro ocasionadas por parte de los familiares del fallecido. " No se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! esto nos espera” detalló en una publicación de redes sociales.

Se incrementan las agresiones a personal de la salud, IMSS pide respeto

En los últimos días donde los contagios y muertes a causa del COVID-19 se han incrementado de manera exponencial, personal de la salud de diversos hospitales y estados, han denunciado agresiones, como es el caso de Luis Gerardo Ramos un practicante de enfermería en Tamaulipas que fue bañado con cloro por una mujer que afirmaba que los médicos eran causantes del contagio del coronavirus.

Buen día Pues si, es mi uniforme de enfermería hoy por la mañana llegue a una tienda de conveniencia con mi cubrebocas… Posted by Luis Gerardo Ramos on Thursday, April 9, 2020

Las agresiones no sólo se limitan a lanzar agua o cloro a los médicos y enfermeras, han llegado a verter otro tipo de sustancias en los uniformes como fue el caso de una enfermera de Mérdida, a quien le lanzaron un café hirviendo en su espalda por un hombre que le dijo que ella iba a contagiar a todos.

Ante las agresiones, el IMSS incitó a la población a no caer en el pánico e información falsa, reprobó las agresiones y animó a la sociedad a reconocer la labor del personal de salud, puesto a que son héroes nacionales al poner en riesgo su vida al enfrentar la amenaza del coronavirus.

