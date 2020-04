Al menos 2,800 mexicanos permanecen varados en el mundo: SRE

Al menos dos mil 842 mexicanos permanecen varados en distintos países por la pandemia del Covid-19, mientras que otros ocho mil 880 han regresado a México desde el inicio de la crisis, informó este sábado el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

De acuerdo con un mapa publicado por el canciller en redes sociales, el país con más mexicanos varados que quieren regresar es España, con 546 casos, seguido de Francia, con 224; y Alemania, con 205, todavía operan vuelos comerciales entre México y estos tres países europeos.

En América Latina, hay 171 mexicanos varados en Argentina, 167 en Perú y 125 en Colombia, pero a raíz de la pandemia no operan vuelos comerciales entre estos países y México.

En China, donde se originó el brote de coronavirus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad Covid-19, solo quedan tres mexicanos que han solicitado ayuda para regresar a su país cuanto antes.

Desde el inicio de la crisis sanitaria mundial, el Gobierno de México ha ayudado al retorno de ocho mil 880 mexicanos en el exterior buscando rutas aéreas alternativas o incluso fletando vuelos para repatriarlos.

De acuerdo con el mapa publicado por el canciller, entre este viernes y este sábado retornaron a México 97 personas, 45 desde Ecuador, 30 desde Miami, Estados Unidos, nueve desde Emiratos Árabes Unidos, seis desde Japón, cinco desde Malasia, dos desde Sudáfrica.

Foto: Twitter @m_ebrard

Debido al cierre de fronteras y la cancelación de vuelos por el coronavirus, las embajadas y consulados de México activaron una plataforma digital para la atención a turistas mexicanos en el exterior afectados por las consecuencias de la pandemia.

El pasado 16 de febrero, México repatrió con la ayuda del gobierno francés a 10 mexicanos residentes en Wuhan y sanos de Covid-19, mientras que el 28 de febrero rescató a otros tres mexicanos con la colaboración del gobierno colombiano.

México registra 233 fallecidos y tres mil 844 enfermos de Covid-19 confirmados, aunque el gobierno estima que la cifra real es ocho veces mayor, hasta los 31 mil contagiados.

El 31 de marzo, el país decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.