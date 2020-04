Finanzas para niños durante la contingencia del Covid-19

La contingencia del coronavirus no sólo trae cosas negativas, también ofrece tiempo y espacio para que los padres y familias hablen con sus hijos sobre asuntos de dinero y les enseñen cómo ahorrar o armar un presupuesto.

La coach en finanzas, Sandra Huerta, explicó que la falta de cultura financiera impide que los pequeños disfruten del dinero y los condena a ser jóvenes y adultos endeudados, víctimas del estrés financiero y con menos posibilidades de desarrollo.

Indicó que, aun cuando miles de familias en México viven al día y muchos dejaron de trabajar por el coronavirus, es importante explicar a los menores el valor real del dinero, las formas correctas de obtenerlo y la necesidad de administrarlo.

Ocho de cada 10 adultos mexicanos pierde el rastro de sus gastos reporta la Condusef; y ello es un mal ejemplo para los niños.

La especialista refirió que las estadísticas indican que 90% de los padres no hablan de asuntos de dinero con los pequeños. Pero, apuntó, ahora que la familia pasará varias semanas más en casa, por la contingencia sanitaria, es momento tomar cartas en el asunto.

“Esto no significa, obligar a la niña o niño a tomar dos horas de finanzas; por el contrario, implica invitarlos a conocer cómo se gasta el dinero en casa, la importancia de trabajar; y la necesidad de ahorrar agua, luz, gas y alimentos, para sortear mejor la contingencia.

“Si los papás hacen una lista para resurtir la despensa o solicitan el súper por una app, pueden explicarles cómo se hace esto y cuál es la importancia de llevar sólo lo necesario, no hacer compras de pánico y establecer prioridades”, indicó

“Es muy fácil, sólo tienes que decirles cómo organizas los pagos; por qué debes liquidar a tiempo el recibo de luz, gas e Internet; por qué es importante cubrir los impuestos y qué debes hacer para que no se acabe el dinero”.

Tips financieros en tiempos del coronavirus

Para cumplir con dichas metas, los especialistas en finanza personales te recomiendan:

1. Predica con el ejemplo

Un niño aprende casi todo por medio del ejemplo. Si les enseñas que tus finanzas personales son sanas, ahorras, pagas puntualmente y manejas un presupuesto; lo más probable, es que ellos adopten estos hábitos. Con cada actividad, explícale por qué lo haces y para qué sirve cada acción.

2. Todo cuesta

Si tu hijo no sabe el esfuerzo que haces para ganar dinero, no valorará las cosas que ha obtenido de ti. Ponle ejemplos sencillos de esfuerzos que reditúan en ganancias: guardar una parte del dinero disponible, apagar la luz cuando no se ocupa y bajarle al recibo del agua o gas a través del ahorro.

3. Incúlcales el valor del dinero

Dile a tus pequeños cómo se arma un presupuesto y cómo debes establecer prioridades de compra: alimento, servicios, salud, transporte e Internet. Pídeles que te ayuden a redactar la lista de cosas que debes comprar y pagar. Muéstrales cómo asignas el ingreso disponible de acuerdo a su importancia.

4. Inversión a su medida

Así como les enseñamos que para adquirir un bien se requiere de cierto tiempo y dinero, diles que la inversión es algo similar. Diles que invertir, significa ahorrar nuestro dinero y ponerlo a trabajar en un instrumento financiero de manera constante; para que, al pasar cierto tiempo, se generen intereses o ganancias.

5. Muéstrales que las deudas se pagan con intereses

Si quieres que tu hija o hijo sea financieramente libre, debes enseñarle a ser responsable y puntual. Cuando te digan: “¿papá o mamá me prestas…?” para comprar algo –que desea-, pero que no necesita, le puedes pedir intereses. Esta acción a la larga le hará entender que es mejor evitar gastos innecesarios.

No los trates como retrasados

Desde los cuatro años, los niños y niñas son conscientes del valor que tienen las cosas que los rodean; comida, juguetes, ropa, videojuegos, billetes monedas y hasta tarjetas bancarias. Así que cuando les hables de dinero no los engañes, ni les pongas ejemplos absurdos sobre cómo se usa.

