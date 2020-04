Un maestro reparte alimentos a sus alumnos menos favorecidos en medio de crisis por coronavirus en Inglaterra

La pandemia del coronavirus ha traído angustia al mundo, pero también ha sacado la mejor versión de muchas personas como es el caso de Zane Powles, un profesor de Inglaterra que se ha dedicado a entregar alimentos a los niños menos favorecidos en medio de la crisis.

El educador de primaria recorre a diario hasta 8 kilómetros para entregar comida a los niños menos favorecidos que estudian en la escuela en la que imparte clases.

This Deputy Headteacher walks five miles a day, delivering packed lunches to his pupils to make sure they still get a school dinner 🥪🚶🏻‍♂️👋🏻 pic.twitter.com/ulOH0qgVrK

— BBC East Yorks and Lincs (@looknorthBBC) April 7, 2020