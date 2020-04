Sancionarían a contagiados que salgan de sus hogares intencionalmente

La Ciudad de México podría sancionar a las personas contagiadas de Covid-19 que reincidan en salir de sus hogares y pongan en peligro a la población, tal y como ocurrió con el youtuber Soy David Show.

La secretaria de gobierno, Rosa Icela Rodríguez, explicó que revisan con la Fiscalía capitalina los alcances del artículo 159 del Código Penal capitalino que señala que se le impondrán de tres meses a tres años de prisión a la persona que sabiéndose enferma ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible.

“Estamos nosotros viendo exactamente, tomando las medidas para saber exactamente si hay una persona que trasgrede la ley, cómo es que va a ir a pagar esa condición sin ir a un lugar donde vaya a contagiar a otros”, comentó.

Precisó que en el caso de Soy David Show por ahora la acción del gobierno es que quede confinado en su domicilio, pero se le impuso vigilancia para que ya no pueda volver a salir.

“Nosotros lo que estamos diciéndole a la población es que actúen de manera responsable porque eso no es lo apropiado para una comunidad como la de la alcaldía, que tiene vecinos muy preocupados por su propia salud, y para evitar esto ayer se revisó, junto con la Fiscalía, sí hay alguna cuestión de poder someter a revisión el artículo 159 del Código Penal para proceder en consecuencia”, expuso.

A través de un comunicado, el youtuber venezolano se disculpó por haber salido de su hogar a realizar compras, y precisó que utilizó las medidas de seguridad e higiene pertinentes que le recomendaron los médicos que lo visitaron en su domicilio.

“Reitero que no fue mi intención querer dañar a alguien o exponer a otro, ya que soy una persona que no sería capaz de eso. Jamás le desearía a nadie ninguna enfermedad, y menos a este país y sus habitantes que tan bien nos han recibido. Tras lo sucedido, he recibido amenazas y he sido discriminado por la alcaldía, quienes me apuntan públicamente, Pido a las autoridades ser cautelosas en la información que comparten, misma que ha incitado al odio y pone en riesgo mi integridad”, refirió.

