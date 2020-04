Prepara gobierno decreto para endurecer medidas de confinamiento

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta adelantó que prepara un decreto para que junto con el municipio de Puebla principalmente, que concentra el 67% de los casos, sean más eficaces en las medidas de confinamiento y sana distancia ante la declaración de la Fase 3 de la pandemia por coronavirus.

En rueda de prensa, el mandatario detalló que de inicio se trabajará con el gobierno de Claudia Rivera, al ser el municipio donde se originó el contagio, pero se busca implementar en todos los municipios que han registrado casos positivos de Covid-19 y los que colindan con estas demarcaciones.

Apuntó que el confinamiento debe ser real, tener disciplina para no salir de casa hasta donde sea posible, porque no se trata de un “aprisionamiento”, sino de manera consciente y voluntaria para que la convivencia personal en casa sea confiable.

“Necesitamos acciones de disciplina más cuidadosas, no hablo de restricciones y de calles con gente armada e impidiendo salidas, no, en eso no se va a convertir esta crisis, vamos a salir bien con decisiones sensatas”, apuntó.

Además, dijo que el gobierno debe mantener frente a la sociedad la percepción de la conducción, por lo que el trabajo será garantizar que la actividad en los lugares públicos se cancele, que el transporte público reduzca las corridas y se haga cumplir con las medidas de higiene, así como evitar el intercambio de personas y comercio entre los municipios con contagios y los colindantes.

“Lo que debe mantener el gobierno es la conducción, tienen que atenderse asuntos de salud pero también asuntos de pobreza, salud y reactivación económica”, aseguró.

En cuanto al resto de los municipios que no han registrado contagios, Barbosa Huerta indicó que a partir del 17 de mayo se “pondrán en marcha”, al menos en la actividad económica.

Como se había previsto, este jueves el subsecretario de Salud Federal, Hugo López- Gatell anunció la extensión de la estrategia de confinamiento por la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo en los municipios con más contagios: Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Aunque la Federación registró contagios en 31 municipios, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que son 28, sumándose Tepeaca y Xicotepec.

También el funcionario federal informó que la Secretaría del Trabajo en Puebla detectó a empresas de la industria automotriz, textil, maderera, construcción, decoración, calzado y hasta papelerías que se niegan a cerrar sus puertas pese a ser actividades “no esenciales”, por lo que advirtieron procesos de clausura y hasta denuncias penales por poner en riesgo la salud de sus trabajadores.