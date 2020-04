Cultura.- Queen + Adam Lambert tocan 'You are the champions' desde sus casas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Queen + Adam Lambert han hecho una nueva versión del himno 'We are the champions', transformándolo para la ocasión en 'You are the champions', haciendo así un homenaje a todos los que luchan contra el coronavirus.

Compartido a través de las redes sociales, el vídeo tiene el formato ya habitual de las últimas semanas, con la pantalla partida para ver a la vez al guitarrista Brian May, al batería Roger Taylor y al cantante Adam Lambert.

Una nueva versión sin bajo ni teclados, que suena más cruda y desnuda, y en la que Lambert vuelve a demostrar por enésima vez su portentoso registro vocal, alcanzando las notas más altas con una facilidad pasmosa.