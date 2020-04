Argentina.- Alcalde de Atienza (Guadalajara), "molesto" por "imponer" el realojo de 30 turistas argentinos en su localidad

GUADALAJARA, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Atienza, Pedro Loranca, ha trasladado su "malestar y disconformidad" al Gobierno regional, concretamente a la Delegación provincial de Turismo y Artesanía de Guadalajara, así como al delegado de la Junta y a la propia Subdelegación del Gobierno, por su intención de incluir un hotel de la localidad entre los 'Alojamientos Turísticos de Guardia' de Castilla-La Mancha, a efectos de dar hospedaje y alojamiento a un grupo de 30 turistas argentinos derivados desde la Embajada de Argentina en España que, al parecer, no tienen posibilidad de retornar a su país.

El primer edil, según ha informado en nota de prensa el Consistorio, ha recordado que Atienza forma parte de la España vaciada "habitada mayoritariamente por personas de edad avanzada que constituyen el grupo de mayor riesgo de padecer complicaciones en caso de contagio del Covid19", y que hasta el momento, ha dicho, "ha conseguido salvaguardar la seguridad y la salud de nuestros vecinos como zona libre de Covid19".

El alcalde ha recordado que han sido numerosas las precauciones que han adoptado para salvaguardar a sus vecinos, con los consiguientes gastos y limitaciones de derechos de los atencinos, alguno de los cuales ni siquiera ha podido retornar a su domicilio en la población "precisamente por la actitud responsable de evitar desplazamientos durante estos cerca de 40 días que ya dura la declaración del estado de alarma".

"Por ello, no podemos aceptar sin más una decisión de esta naturaleza, una imposición así sin ningún tipo de garantías", ha añadido.

Igualmente, Loranca ha criticado que esta decisión se haya comunicado "sin ningún tipo de criterio ni explicación, en lo que parece una decisión discrecional y absolutamente injustificada e injusta".

De ahí que se haya preguntado por el criterio que ha utilizado el Gobierno de Castilla-La Mancha para elegir un hotel de Atienza como "servicio esencial" y excluir los del resto de municipios de la provincia, excepción hecha de uno de Guadalajara y otro de Cabanillas que figuran en el anexo inicial de la Orden Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, de 23 de marzo, que determina estos servicios esenciales.

"De mantenerse esta decisión sería una medida arriesgada, cuando menos; un desplazamiento ilógico a más de 150 kilómetros desde Madrid y a cerca de 100 del hospital más cercano; y un cambio de confinamiento en mitad del estado de alarma sin razones ni garantías", ha insistido.

Del mismo modo, ha dudado de la competencia del Gobierno regional para decidir qué alojamientos forman parte del listado en cuestión porque, en la Orden Ministerial de 23 de marzo que se ha remitido al Ayuntamiento, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias, donde se declaran de servicio esencial determinados alojamientos turísticos "para la prestación del servicio de alojamiento a trabajadores" y otros similares, se establece expresamente que el listado de alojamientos turísticos recogidos en el anexo de la misma sólo podrá ser ampliado por resolución del Ministro.

En concreto, argumenta que "adicionalmente, por resolución del Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, se podrá ampliar, modificar, revisar o actualizar el listado de alojamientos turísticos recogidos en el anexo de esta orden cuando sea necesario para garantizar la prestación de los servicios incluidos en este artículo, de acuerdo a la petición realizada por el departamento ministerial correspondiente".

Según Loranca, dicha modificación que no consta se haya realizado, y que pone de manifiesto que el órgano competente no es el Gobierno regional. "Por tanto, si la Orden del Ministerio no ha sido modificada, y no nos consta que lo haya sido, el Gobierno regional no puede adoptar una decisión de tal calado", ha aseverado el alcalde.

Tras asegurar que el Consistorio desconoce el estado de salud de dichos turistas, "ya que por ningún medio éste se ha certificado ni garantizado, ha afirmado no "poder permitir sin más que la Junta de Comunidades tome una decisión así, sin garantías para la seguridad y la salud de los vecinos de Atienza".

"El municipio no comparte la decisión y, además, tampoco la consideramos ajustada a la legalidad", ha añadido el primer edil, que ha añadido que de seguir adelante con la misma, "hace responsables única y exclusivamente, a quienes han tomado y comunicado esta decisión desde el Gobierno regional, de las consecuencias que puedan derivarse de la misma, de manera especial, las que puedan afectar a la salud de los vecinos de Atienza".

Por último, ha reclamado el documento escrito y firmado en virtud del cual la Junta de Comunidades adopta la decisión de incluir un alojamiento turístico de Atienza entre los alojamientos turísticos de Guardia de Castilla-La Mancha "para adoptar las medidas legales que resulten procedentes".