Ciclismo.-Javier Guillén: "La Vuelta quiere respetar sus 18 últimas etapas"

"Los diseños de las etapas se mantienen tal y como están presentados"

"Si alguna ciudad no pudiera acoger una etapa sería sustituida por otra"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Director de La Vuelta, Javier Guillén, lamentó este miércoles la cancelación del inicio y primeras etapas en Países Bajos como tenía programado la ronda española en 2020, una edición que será "atípica" por culpa de la crisis del coronavirus, pero con mucho "aliciente", al tiempo que confirmó que las 18 etapas que se disputarán se mantendrán como estaban planeadas.

"Tengo que ratificar lo que se ha anunciado hoy y que efectivamente La Vuelta 2020 no saldrá de la ciudad de Utrecht, por la crisis sanitaria del COVID-19", comenzó Guillén, en unas declaraciones facilitadas por el departamento de prensa de La Vuelta, recogidas por Europa Press.

Guillén explicó el comunicado de Unipublic, organizadora de la ronda española, que se conoció poco antes, con la decisión del gobierno de Países Bajos de prohibir los eventos deportivos hasta septiembre. La Vuelta cambia así a un formato de 18 etapas que "quiere respetar" como estaban programadas, con inicio en Irún.

"La Vuelta quiere respetar sus 18 últimas etapas. Todavía no conocemos las fechas definitivas, pero la intención de La Vuelta es que no haya variaciones sustanciales. Estas variaciones podrían venir de que alguna ciudad tuviera otro programa previsto para ese día y le fuese imposible acoger la salida o la meta. A día de hoy los contratos que tenemos son de plena confirmación, a expensas de ver esas fechas definitivas", afirmó.

"No descartamos algún tipo de variación, de ser así creo que serían muy pocas. Las variaciones no serán cancelaciones, serían sustituidas. La Vuelta 2020, su nuevo formato para otoño, va a ser 18 etapas y dos días de descanso. Si alguna ciudad no pudiera acoger una etapa sería sustituida por otra", añadió.

Por otro lado, Guillén recordó que la próxima semana se podrían saber las fechas exactas. "Todavía estamos en conversaciones con la UCI para saber las fechas exactas de La Vuelta. Está en un grupo de trabajo y corresponde a la UCI hacer el anuncio definitivo, que han dicho tiene intención de ser la semana que viene. Hay todo tipo de opciones abiertas pero toca esperar", comentó.

Además, el director de La Vuelta no vio problema en las condiciones que pueda deparar el clima de una vuelta en los meses de otoño. "Las cuestiones meteorológicas que puedan afectar en octubre y noviembre en España, en el sur de Francia y norte de Portugal son unas condiciones que permiten perfectamente la práctica del ciclismo. Es verdad que no va a hacer calor", afirmó.

"NO VEMOS RAZÓN PARA QUE TENGAMOS QUE CAMBIAR EL RECORRIDO"

En ese sentido, Guillén también insistió en que las etapas deben seguir como están programadas, sin "improvisar" cambios. "Los datos que manejamos no invitan a pensar que vayamos a tener que cortar las etapas por ninguna cuestión meteorológica. Vamos a tener una climatología amable. Esto no se improvisa, las etapas de la Vuelta se proyectan con mucha antelación, no vemos razón para que tengamos que cambiar el recorrido en la parte que estaba prevista", dijo.

"Los diseños de las etapas se mantienen tal y como están presentados. La etapa de Irún-Arrate es una etapa negociada con las instituciones. Obviamente es atípico empezar con una primera etapa así pero nada impide que se haga. También es atípico 18 etapas, es atípico tener que salir en otoño. No deja de ser un aliciente empezar de una etapa de este tipo", insistió.

Guillén recordó que "el escenario" en el que trabaja La Vuelta es el de que "habrá Vuelta", aunque lógicamente se mantienen al tanto de la "cuestión sanitaria que ha obligado a cancelar otros eventos". "Todavía tenemos muchas posibilidades de que haya mucho y buen ciclismo este año y así esperamos que sea", finalizó.