La impresionante foto viral de los monos respetando el distanciamiento social

El distanciamiento social es la norma en medio de la pandemia del coronavirus. Una funcionaria del gobierno de la India publicó una fotografía de un grupo de monos alimentándose guardando la distancia debida.

"Un perfecto distanciamiento social visto cerca de Bhalukpong, en Arunachal Pradesh", escribió Kiren Rijiju. Ella es la ministra india de Asuntos de la Juventud, Deportes y Minorías.

La gráfica fue tomada por Arup Kalita. En ella se observa a un grupo de monos sobre el asfalto y alimentándose con trozos de sandía.

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020