Municipios reiniciarán actividades hasta el 31 de mayo: Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta señaló que ninguno de los 217 municipios del territorio poblano reanudará sus actividades el 17 de mayo, ya que el exhorto al confinamiento se extendió hasta el día 31, por lo que llamó a los habitantes a no confiarse y seguir tomando las recomendaciones de seguridad sanitaria.

El mandatario apuntó que incluso a partir del 15 de mayo es la fecha cuando se registre el pico más crítico en la curva de contagios.

"Hay mucha interacción nacional e internacional para el paulatino regreso de actividades, sobre todo en materia económica, tenemos que estar atentos a toda esta realidad”, expresó.

La Secretaría de Salud estatal informó que la entidad suma 638 casos positivos a Covid-19 y 131 fallecimientos; en un día se sumaron 34 nuevos contagios y siete defunciones. Además, el coronavirus continúa su expansión, ya que 65 municipios de la entidad tienen al menos un caso confirmado, agregándose Quecholac y Juan C. Bonilla.

El gobernador indicó que no habrá "discriminación" y no se asignará un panteón específico para los cuerpos de los fallecidos por el virus, ya que dijo, en ningún país se ha implementado esta medida y no es una enfermedad que requiera tal situación.

Además, pidió a los hospitales privados hacer inversiones en los sistemas de respiración asistida para los pacientes contagiados de Covid-19 que están en terapia intensiva, esto ante el aumento de casos y a la saturación de pacientes positivos que han registrado los nosocomios.