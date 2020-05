Se cerró el mayor agujero de la capa de ozono en el Ártico

El mayor agujero en la capa de ozono sobre el Ártico se hizo más grande en marzo y se cerró en abril. Dinámicas estratosféricas son las responsables del cambio en la cantidad del gas sobre la Tierra.

La Organización Metereológica Mundial (OMM) publicó un informe en el que se explicó el fenómeno. "No se había medido un agotamiento del ozono de tal magnitud, desde 2011. Lo causan, la presencia de sustancias que agotan el ozono y un invierno muy frío en la estratósfera", se cita.

