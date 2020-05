Coronavirus.- Bruselas ve un paso atrás en el cierre de fronteras y pide a los 27 "regresar al futuro" cuanto antes

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)

La comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, ha considerado este jueves que el cierre de fronteras interiores en la Unión Europea para hacer frente a la propagación del coronavirus fue un paso atrás, por lo que ha pedido a los Estados miembro "regresar al futuro" lo antes posible cuando la situación sanitaria lo permita.

En una comparecencia ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Johansson ha dicho que las medidas para reintroducir los controles en las fronteras interiores "no fueron proporcionadas" como respuesta a la pandemia y ha lamentado también la "descoordinación" inicial que demostraron los Estados miembro actuando de manera diferente ante los primeros casos de contagio.

Sin embargo, la comisaria se ha mostrado convencida de que "muy pronto" los gobiernos nacionales se dieron cuenta de la necesidad de coordinar la estrategia con el resto de socios de la Unión Europea en cuestiones de Interior y encomendaron a la Comisión la tarea de conducir esa coordinación.

Por eso cree que aunque "llevará tiempo" levantar todas las restricciones en frontera y requiere una labor "compleja", será posible volver a la normalidad que asegura a los ciudadanos de la Unión Europea la libertad de movimiento como uno de sus derechos básicos.

Además, ha avisado, debe ser un "regreso al futuro" que mejore la situación anterior, ya que ha admitido que el funcionamiento del espacio sin fronteras Schengen ya planteaba problemas en algunos Estados miembro antes del coronavirus.

Por ello ha pedido "mejorar" y "profundizar" Schengen, un reto para el que ha adelantado que prepara también una propuesta para más adelante. "Necesitamos un camino de vuelta claro hacia Schengen", ha añadido.

Entretanto, la comisaria abordará de nuevo este viernes con los ministros de Interior de la UE el modo de reabrir las fronteras dentro de la Unión Europea, apostando por un enfoque "gradual" pero coordinado, aunque no se esperan decisiones en esta reunión por videoconferencia.

"Mañana (por el viernes) vamos a hablar de levantar las restricciones y de cómo y qué tipo de ayuda necesitan los Estados miembro para hacerlo de manera gradual", ha expresado ante los eurodiputdos.

Johansson también ha confirmado que en el Colegio de Comisarios de la próxima semana, el miércoles 13 de mayo, se adoptará una serie de recomendaciones y directrices para acompañar la vuelta a la normalidad de cara al verano, lo que pasa por medidas de apoyo al sector turístico y por explorar la reapertura progresiva de las fronteras.

Bruselas no trabaja en un calendario preciso para que los países levanten sus controles, según diversas fuentes, sino en una 'hoja de ruta' con criterios y procedimientos comunes.

En cualquier caso, la comisaria, que no ha dado detalles sobre la propuesta, sí ha avisado de que deberá cumplir con los valores europeos de la "no discriminación", por lo que las fronteras que reabran deberán permitir el paso de todos los europeos y no limitarlo a determinadas nacionalidades.