Covid-19, más letal que homicidios y otras enfermedades en la CDMX

Durante abril, la mortalidad por Covid-19 en la CDMX superó a otras causas de muerte juntas como accidentes de tránsito, ejecuciones, e incluso a decesos por enfermedades como influenza y neumonía.

En abril hubo 401 muertes confirmadas por coronavirus en la capital del país y también se reportaron 112 homicidios dolosos, 47 muertes en accidentes de tránsito, cuatro homicidios culposos y cinco feminicidios.

De igual forma, no se reportó ninguna muerte por influenza el mes pasado, pero hubo 133 decesos asociados a Covid-19, los cuales en su mayoría pudieron ser por neumonías, de acuerdo al portal de datos abiertos del gobierno capitalino.

En suma, hubo 301 decesos por otras causas, es decir, un 25% menos que las muertes por Covid-19, lo que habla de la peligrosidad de esta enfermedad en la CDMX.

La curva de muertes y contagios aumentará considerablemente en mayo, pues tan sólo en los primeros 10 días de este mes ya se han registrado 395 muertes más por este virus, mientras que el porcentaje diario de homicidios en la CDMX apenas es de cuatro.

A nivel nacional ocurre un efecto apuesto, pues en abril hubo más muerts por homicidios que por el virus.

Roberto Gutiérrez Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), comentó que el punto de inflexión de la enfermedad aún no llega y se ha tenido que aplazar a medida que se posee mejor información y proyecciones más confiables.









“Pero es evidente que se ha jugado con dos fuerzas: permitir la expansión del contagio de manera controlada –no deben rebasar los límites que impone la capacidad hospitalaria– y enviar a los agentes financieros la señal de que pronto se reabrirá la economía y habrá un adecuado control de daños”, apuntó.

En este sentido, la secretaria de salud de la CDMX, Oliva López, reconoció que estos días son los más difíciles de la epidemia, por lo que pidió no bajar la guardia y pidió a las familias permanecer en sus hogares.

“Es muy importante no bajar la guardia y seguir muy disciplinadamente con el 'Quédate en Casa': no contagiar y no contagiarse, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a las personas, familia, vecinos y seres queridos que, si tienen alguna comorbilidad, como diabetes, obesidad, hipertensión, deben permanecer en casa, y el que nosotros permanezcamos en casa ayuda a disminuir la velocidad del contagio (y muertes)”, apuntó.

