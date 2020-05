Bajan 53% accidentes de tránsito... pero número de muertes se mantiene

Durante esta cuarentena, los accidentes de tránsito reportados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) han disminuido 53%; sin embargo, las muertes por estos hechos no han bajado.

Datos del C5 refieren que durante marzo se reportaron 16 mil 705 accidentes viales como choques, atropellamientos, derrapes o “laminazos”, mientras que para abril esta cifra bajó a ocho mil 5 siniestros.

Leer más sobre: Renato Rodríguez se une a la campaña #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz

Sin embargo, aunque los choques han disminuido, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reportó que durante marzo murieron 47 personas en hechos de tránsito y esta misma cifra se mantuvo en abril.

De acuerdo al C5, durante abril la alcaldía con más accidentes de tránsito fue Iztapalapa, que es precisamente la zona de la ciudad en donde hay más casos de Covid-19 en la CDMX. Otras alcaldías con un número alto de percances son: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan, en donde también se presentan altos casos positivos del virus.

El jueves es el día en que ocurrieron más percances, según el C5, con mil 572 casos. Los miércoles y viernes se han presentado mil 273 hechos y mil 215, respectivamente. En tanto, el domingo ocurrieron la menor cantidad de accidentes viales con 953 incidentes.

Descubre más de: Dale color a tu hogar según tu estado de ánimo con estos tips de Comex

A decir del especialista en movilidad, Roberto Remes, precisó que las calles vacías aumenta los riesgos para automovilistas, peatones y ciclistas.

“No hay un política de seguridad vial y con las calles vacías se elevan riesgos porque la gente corre en sus autos”, expuso.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que an algunas zonas se han reducido de manera significativa los hechos de tránsito, aunque en otras hay personas que están abusando de la falta de vehículos.











Publicidad











“Sí, ha ocurrido que con la disminución del tránsito hay quien abusa y va a altas velocidades en distintos lugares… es importante que podamos cuidar de los demás en todos los sentidos, no solamente en el tema de la enfermedad sino también pues que no abusemos en estos momentos que no hay tránsito con las altas velocidades”, apuntó.

Visita más contenido relacionado aquí: Violencia en la CDMX le cuesta 38 mil pesos a cada persona

El especialista en ortopedia del IMSS, Rodrigo Huesca Pérez, aclaró que si bien hay menos autos en las calles y por eso se reducen los accidentes en general, algunos conductores optan por aumentar los límites de velocidad, lo que genera más siniestros de gravedad como atropellamientos, choques, volcaduras y accidentes en moto.

Comentó que durante esta cuarentena, el arribo de personas lesionadas por accidentes de tránsito se incrementó casi al doble al pasar de 6.8 a 11.2%.

Lo más visto en Publimetro TV: