Cultura.- Jorge Salán: "No hubiera podido sobrevivir como músico si me hubiese centrado en tener una carrera en España"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El guitarrista español más internacional de nuestro rock, Jorge Salán, celebra veinte años de carrera musical con un documental con la participación de grandes ilustres con los que ha compartido escenario, tales como Dee Snider (Twisted Sister), Joe Lynn Turner (Deep Purple, Rainbow), Jeff Scot Soto, Joel Hoekstra (Whitesnake), Kee Marcello (Europe), Kutxi Romero (Marea) o Fortu Sánchez (Obús).

"Es todo un honor que artistas legendarios de la historia del rock cuenten en este documental lo que ha sido trabajar conmigo de una forma sincera, además de su forma de verme como profesional y como persona", apunta Salán a Europa Press, resumiendo en pocas palabras después el contenido del documental: "Es mi historia personal de rock n' roll tras veinte años de lucha y dedicación".

Dos décadas en las que el madrileño -quien cita entre sus principales influencias a Gary Moore, Steve Vai, Joe Stariani, Brian May, Stevie Ray Vaughan o David Gilmour- ha "aprendido mucho conviviendo en tantos kilómetros y carreteras junto a artistas que llevan en algunos casos cincuenta años de rock a sus espaldas".

Así, en 'Jorge Salán. 20 años no son nada' no sólo se muestran imágenes de su trayectoria, anécdotas, curiosidades en diferentes rincones del mundo y voces de artistas internacionales opinando sobre Jorge, sino que se mezclan pensamientos y reflexiones personales que convierten a este documental en algo delicado y con un tacto diferente.

"No hubiera podido sobrevivir como músico si solo me hubiese centrado en tener una carrera en España. Esa es la verdad", sentencia con sinceridad Jorge, quien plantea que en España "hay un techo para el rock", por lo que "sólo puedes avanzar saliendo a tocar a otros países".

Y agrega, lanzando un consejo con conocimiento de causa: "Si eres un músico joven que estás pensando en hacer una carrera como guitarrista de rock, te diría que empieces a poner tus miras fuera de este país. Que nadie me interprete mal. Me encanta mi país. Pero hay una tendencia aquí a poner zancadillas al talento. Por eso es mejor buscar otros caminos".

20 AÑOS

Echando la vista atrás, asegura el músico que él siempre ha pensado exclusivamente en "seguir haciendo música y mejorar": "Soy un melómano y creo que, haciendo las cosas con honestidad y manteniéndote fiel a ti mismo al final hace que mires atrás y tengas una carrera de veinte años".

"Me alegra enormemente haber podido estar en producciones en grandes estudios de grabación, giras de 120 conciertos al año, firmas de discos que no acababan nunca. Todo eso es muy difícil ahora, pero en los últimos cinco años he hecho cientos de conciertos cada año por todo el mundo, tengo mi propio estudio de grabación… El camino no acaba y has de seguir con tu objetivo, no rendirte nunca", remarca.

En este tiempo pareciera que la guitarra ha perdido algo de popularidad entre las nuevas generaciones, aunque Jorge defiende que se trata de un instrumento que "vino para quedarse". Eso sí, apostilla: "Sí se ha perdido cierta 'Rock and Roll actitud', refiriéndome a que para tener 'whisky en los dedos', como decía Eddie Van Halen, has de comerte mil bares, carreteras y experiencias para que eso te haga no sonar a 'guitarrista de dormitorio'. Ahora es todo más políticamente correcto en la música, hay que volver a ponerlo todo del revés".

JOE LYNN TURNER Y DEE SNIDER

Joe Lynn Turner y Dee Snider son dos de las grandes leyendas con las que ha tocado Jorge. Sobre el primero, rememora aquella primera vez en el festival Leyendas del Rock, donde no tuvieron tiempo para conocerse en persona antes del concierto por un retraso en los vuelos.

"Solo me dio tiempo a anotar principios, finales y transiciones en un montón de papeles que yo tenía sobre el escenario. Salimos a tocar delante de 20.000 personas sin un solo ensayo. El concierto salió tan bien que acabe tocando por toda Europa con Turner durante seis años. Fue un sueño hecho realidad la primera vez que toqué todos los temas de Rainbow con su cantante original", relata.

El caso de Dee Snider fue "solo durante una semana en Finlandia", pero tuviero una "química genial". "Disfruté mucho tocando temas de Twisted Sister cada noche y fue una persona muy profesional y creó un gran ambiente en los tan solo siete días que estuvimos compartiendo carretera", apunta.

Además de tocar con todos estos músicos -también fue parte de Mägo de Oz y ahora en Avalanch-, Jorge desarrolla su propia carrera en solitario. Al respecto, bromea al admitir que "un par de éxitos vendrían bien a cualquiera", pero recupera el tono solemne para subrayar que se siente "rico y afortunado" por un motivo muy concreto: "Joder, ¡He vivido como he querido hasta ahora! ¿Qué más puedo pedir a la vida?" Solo que me de otros veinte años de rock and roll".