Edward Niño Hernández, recibe un Guinness por ser el hombre más pequeño del mundo

Este 12 de mayo Edward Niño Hernández, de 34 años fue galardonado con el récord Guinness, por ser el hombre vivo más pequeño del mundo con movilidad con 72.10 centímetros de altura.

Edward ya había obtenido antes el récord en 2010, pero dos personas más le arrebataron el título al tener menor estatura, lamentablemente el anterior ganador murió y el récord volvió a manos del colombiano.

Edward Niño Hernández of Colombia was first declared the shortest mobile male in 2010, only to lose the title to two others. https://t.co/2zVnfLqoN0

