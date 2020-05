Cultura.- Luca Guadagnino dirigirá el nuevo remake de 'Scarface'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Luca Guadagnino, el director de la aclamada 'Call me by your name', será finalmente el encargado de capitanear la nueva versión de 'El precio del poder (Scarface)', el clásico del cine negro basado en la novela de Armitage Trail que ya llevaron al cine primero Howard Hawks y luego Brian De Palma y que en esta ocasión contará con guión de los hermanos Cohen ('Fargo', 'No es país para viejos').

Según The Hollywood Reporter, Universal ha puesto en manos de Guadagnino un proyecto que lleva años intentando sacar adelante y con el que anteriormente se vinculó a cineastas como David Ayer ('Fury', 'Escuadrón Suicida') o Antoine Fuqua ('Training Day', 'The Equalizer').

Según anteriores informaciones, esta nueva adaptación estará protagonizada por Diego Luna ('Star Wars: Rogue One') y estará ambientado en la ciudad de Los Ángeles, cumpliendo con la tradición de que cada nueva película de Scarface se desarrolla en una ciudad diferente. La película original de 1932, dirigida por Howard Hawks, estaba protagonizada por Paul Muni como el gángster de Chicago Tony Camonte.

Por su parte, la versión de 1983 dirigida por Brian De Palma a partir de un guión de Oliver Stone, siguió los pasos del inmigrante cubano Tony Montana, interpretado por Al Pacino, y su ascenso en el mundo criminal de Miami.