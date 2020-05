A pesar de que no se mantiene optimista ante una posible resolución en el futuro próximo en el proceso de paz en Colombia, José Mujica, ex presidente de Uruguay, destacó que vienen horas entretenidas de mucho trabajo al respecto; explicó en el V encuentro del Grupo de Puebla, que este viernes 15 de mayo reunió a más de 40 líderes, tanto del progresismo colombiano como del resto de Latinoamérica.

"Creo que la tragedia de Colombia, con todo lo que significa, es un ejemplo del fracaso de la política", explicó Mujica durante su intervención. "Si no hemos podido influir en quién dirige a Colombia para cerrar una página histórica de un conflicto interminable; y si Colombia no cumple con lo acordado – por segunda vez- las consecuencias son, hacia el futuro, imprevisibles", explico el ex mandatario.

Añadió que nadie puede asegurar que en el futuro "nuestra américa no sufra conflictos, incluso armados". Explicó que "si cerramos la puerta a que la política suture las heridas de la guerra, estamos poniendo una brecha interminable. Cuando la política fracasa, fracasa la paz".

Pepe Mujica hizo también un llamado a que habrá muchas convulsiones y muchos chalecos amarillos. "Nos quedan horas entretenidas".

El V encuentro del Grupo de Puebla

La reunión del V encuentro del Grupo de Puebla, movimiento político de líderes progesistas, tuvo como anfitriones el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper y a la ex ministra Clara López.

Contó con la presencia de más de 40 líderes políticos y académicos de Colombia, además de politólogos y abogados, para debatir sobre el proceso de paz, la crisis pandémica y economía local y regional.

Además, también participó el economista estadounidense Joseph Stiglitz, y los ex presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Roussef.

También participaron miembros del Grupo de Puebla original como el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex ministro brasileño Aloizio Mercadante; el ex canciller de Brasil Celso Amorim; el ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente del partido Progresista de Chile Camilo Lagos; el ex Senador de México Carlos Sotelo; la Asambleísta Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira; y el ex candidato presidencial de Uruguay, Daniel Martínez.

Actualmente el Grupo de Puebla está compuesto por 40 líderes y lideresas de 13 países, que incluye a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, España, Argentina, Bolivia, Perú, República Dominicana, Panamá y Paraguay. Entre los miembros, destacan 9 ex presidentes, 2 gobiernos, y 5 ex candidatos presidenciales, además de congresistas y ex cancilleres de la región.