Darán 100 mil créditos a tianguistas de la CDMX

El gobierno capitalino otorgará 100 mil créditos de 25 mil pesos cada uno a las personas que trabajen en tianguis y bazares.

Lo anterior, debido a que, por la activación de la fase tres de emergencia sanitaria, la mayoría de los mil 500 tianguis que hay en la capital del país dejaron de colocarse para evitar aglomeraciones.

Estos apoyos los entregará el gobierno federal en base a un censo elaborado por la administración capitalina.

“El censo fue trabajado también con las 16 alcaldías y será entregado al Gobierno de México para que sea validado. Ellos entran a un proceso de validación, porque tienen números telefónicos, y a partir de esa validación ya poder distribuir estos créditos (…) Se cruzó la base de datos porque muchas veces un tianguis que está en una alcaldía también se va a otra. Entonces, estamos garantizando que no haya duplicación de apoyos, ni duplicación con los microcréditos que se han dado por el Gobierno de la ciudad”, aseguró.

Estos 100 mil créditos tendrán 0% de interés, cuatro meses de gracia antes del primer pago y un plazo de tres años para liquidarlo.

A pesar del cierre de los tianguis, la jefa de gobierno garantizó el abasto de alimentos.

“No, no hay problemas en el abasto, por ejemplo, por eso está el programa de Mercomuna… pero en la situación actual y bajo las consideraciones que son realmente extraordinarias, pues estamos buscando que se evite la puesta de los tianguis y, al mismo tiempo, que tengan un apoyo, que no sea sencillamente no te pones y ya, sino que pueda generarse este apoyo a las familias”, refirió Claudia Sheinbaum.

