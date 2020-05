En vilo, 40% de colegios privados por falta de pagos en colegiatura

Ante la falta de pago de colegiaturas debido a la crisis económica que está dejando la epidemia sanitaria por el coronavirus, al menos 40% de los colegios que pertenecen a la Federación de Escuelas Particulares de Puebla estarían en vulnerabilidad de cerrar definitivamente, en su mayoría de la capital, reveló el presidente Arturo Guerra Bedolla.

En entrevista con Publimetro, indicó que la federación está conformada por 60 instituciones privadas, desde preescolar hasta bachillerato y ante la falta de pagos de colegiatura por parte de los padres de familia que también se han visto afectados en su empleo, 40% podrían cerrar sus puertas al regreso de las actividades escolares, 12 de estas específicamente ya le han dicho que no tienen para pagar a los profesores.

“Por ejemplo los preescolares están desahuciados, hay mucha tristeza, hay muchos que ya no tienen recurso para seguir adelante, estamos viendo la forma de cómo podemos apoyarlos, colegios que tienen años y es preocupante”, comentó.

Detalló que en promedio el pago a profesores representa un 70% de la nómina de cada colegio y hay unos que ya presentan un déficit de hasta un millón de pesos para el pago de salarios.

Guerra Bedolla apuntó que la mayoría de los colegios están ubicados en el Centro, Sur y Poniente de la ciudad, pero también hay casos en San Andrés y San Pedro Cholula, Acatzingo, Tepeaca y San Martín Texmelucan.

El decreto anunciado desde inicio de abril por el gobernador Miguel Barbosa exhorta a las escuelas privadas a no cobrar las colegiaturas y “solidarizarse” con los padres de familia que se han quedado sin empleo durante la contingencia por el coronavirus.

El presidente de la Federación además criticó la nueva Ley de Educación del estado de Puebla, al decir que desde antes ya se les exigía a los colegios privados cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, dijo, que se contemplen becas para el 5% de su población, becas asignadas a la SEP, que a su vez las asigna como si fueran suyas siendo que quien las otorga es el colegio.

“Ahí falta claridad y honestidad, lo cual nos exige a ofrecer becas por otro lado y eso incrementa el egreso que hace cada institución por ofrecer el servicio, también en la capacitación al docente no todos son tomados en cuenta, por lo que buscan por sus medios, ya que la SEP lo exige para que el perfil sea más específico”, señaló.

El titular de la SEP en Puebla, Melitón Lozano Pérez asumió que algunos institutos privados dejarán de operar después de la contingencia sanitaria como un efecto de la crisis económica; sin embargo, aseguró que el Estado garantizará la continuidad de los estudios a los alumnos que lo deseen en las escuelas públicas ya que "la educación es un derecho y no un privilegio".

“No puedo desconocer que va haber muchos reacomodos, entonces si de pronto un alumno no pudiera seguir en una escuela particular, el sistema educativo público estaría en la disposición de recibirlo, se garantiza la continuidad de los alumnos en su proceso de formación”, comentó este martes en entrevista radiofónica.

El regreso a clases será el 10 de agosto y se entrarán en la “fase compensatoria” que permita hacer diagnostico para identificar los aprendizajes que se lograron estando en casa, cuáles están en tránsito y los que no se lograron, esto durante cuatro semanas; el 7 de septiembre iniciaría el ciclo escolar 2020-2021. Al formar parte del Sistema Educativo Estatal con la nueva ley, las instituciones particulares también tendrán que acatar los tiempos de regreso y no podrán retener documentos por falta de pago en las colegiaturas ya que la educación es un derecho, no un privilegio”.

Cabe mencionar que, el delegado presidente del PRI, Américo Zúñiga Martínez, advirtió que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la nueva Ley de Educación de Puebla por considerarlo un ordenamiento que vulnera los derechos de instituciones públicas y privadas.