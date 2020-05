Desconecta.- Esta es la conmovedora reacción de una burra al reencontrarse con su dueño dos meses después

MADRID, 21 (EDIZIONES)

Más del 70 por ciento de los españoles entró este lunes en la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno, una etapa en la que se permiten las reuniones de hasta 10 personas, entre otros alivios a las medidas establecidas para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.

Al poder hacer reuniones de hasta 10 personas, ya sea en terrazas o viviendas, son muchos los que se han reencontrado con familiares y amigos, aunque también con sus animales, a los que no han podido ver desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Es el caso del andaluz Ismael Fernández, que tras dos meses de confinamiento ha podido volver a ver a su burra, llamada Baldomera, y cuyo reencuentro se ha vuelto viral.

En un vídeo publicado por el propio Ismael en su cuenta de la red social Facebook, podemos ver cómo Baldomera acude a la llamada de su dueño y después de unos segundos, tanto Ismael como su burra se emocionan.

"No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen. La de mi burra y amiga Baldomera al verme después de dos meses", señala Ismael en la publicación de Facebook.