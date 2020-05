Congreso de San Luis Potosí rechaza despenalización del aborto

Este jueves, el Congreso de San Luis Potosí llevó a cabo una sesión ordinaria en la que se tocó el tema sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, la cual terminó por rechazarse.

Los artículos que buscaron modificarse eran el 57, 57 Bis, 58, 58 Bis y 58 ser, de la Ley de Salud, buscando que no se criminalizar esta decisión y establecer disposiciones sanitarias para realizar la práctica de manera libre y segura.

Cabe resaltar que hasta ahora, tan solo la Ciudad de México desde 2007 y Oaxaca, recientemente en 2019 son los únicos estados en los que está aprobada la despenalización del aborto a libre criterio de las madres hasta las 12 semanas de gestación. Mientras que en otros estados depende de distintos factores para que se considere una interrupción del embarazo, tales como violaciones, accidentes, o algunas otras restricciones.

Los legisladores buscaban que la interrupción del embarazo fuera legal en dicho estado, pero la iniciativa quedó como ‘Improcedente’ con un total de 20 legisladores que así lo determinaron.

Además, durante la sesión, únicamente tres miembros del Congreso optaron por abstenerse de su voto, mientras que cuatro más votaron en contra.

A través de sus redes sociales, el diputado local Pedro Carrizales, conocido como 'El Mijis' llamó doble moral a sus compañeros del Congreso por declarar como improcedente la iniciativa para legalizar el aborto de manera segura y libre, mandando un claro mensaje de cara a las próximas elecciones.

Se llama ser doble moral; se los dije en sus caras y se los sostengo.

Quien toma decisiones pensando en elecciones y no en representar los derechos y las necesidades de las mujeres, no debe tener un espacio, porque solo buscan poder y dinero, no un México más chido. ✌🏽😢 https://t.co/INeReKsISX

