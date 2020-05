"No debí quitarme el cubrebocas", reconoce Luisa María Alcalde

La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcade, causó polémica en días recientes ya que se le vio recorrer los pasillos de una tienda de autoservicio sin portar cubrebocas, a pesar de que en la mayoría de estos establecimientos se debe usar para poder ingresar.

En un video se le pude observar mientras habla por teléfono sin portar cubrebocas, incluso se informó que un guardia de seguridad le pidió que se lo colocara, a lo que Alcalde se negó; sin embargo, ella rechazó esta última situación y dijo que fue un error habérselo quitado.

En su cuenta de Twitter escribió: “Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia”.

Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 23, 2020

En sus apariciones más recientes, Luisa María Alcalde llamó a las empresas a cumplir con las medidas sanitarias para reanudar sus labores, así como poner en evidencia a las que se han negado a cerrar pese a no desempeñar funciones esenciales.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: