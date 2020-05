“No toleraré ningún insulto de tu parte. Sé quién eres”: Miguel Barbosa a Francisco Zea

Hace algunos días, el periodista Fracnisco Zea publicó en una de sus columnas una critica en contra del gobernador Miguel Barbosa, a quien cuestiona por el tema de la Ley Educativa del estado de Puebla, llamándolo ‘Panzón y diabético’, hecho que derivó en una serie de respuestas y advertencias por parte del gobernante.

A través de su cuenta de Twitter, Miguel Barbosa emitió una serie de publicaciones refiriéndose exclusivamente al periodista, a quien incluso le dedica un comunicado, advirtiéndole que no tolerará más de parte de Zea.

“¡Contrólate Francisco, contrólate…! No te acepto tus insultos. Soy respetuoso de la libertad de expresión, siempre lo he sido y lo seguiré siendo, pero lo que tu haces no es periodismo, sino patanería. Eres un cobarde que te amparas detrás de un micrófono y una cámara para insultar y denigrar a las personas, ya sea por tus fobias o por tus compromisos económicos”

“Como todo fanfarrón hablas mucho, no estás acostumbrado a que te contesten. Pues te equivocas. Te lo digo con todas su letras: eres un mentiroso. Cada que mientas respecto a mi gobierno te voy a desmentir y no toleraré ningún insulto de tu parte. Sé quién eres”, sentenció Barbosa.

Contrólate @franciscozea Contrólate…! No te acepto tus insultos. Soy respetuoso de la libertad de expresión, siempre lo he sido y lo seguiré siendo, pero lo que tú haces no es periodismo, sino patanería. pic.twitter.com/gG2rWiyaeg — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 26, 2020

Posteriormente, Barbosa volvió a publicar una serie de tweets en las que asegura que responderá todos y cada uno de los insultos que el periodista Francisco Zea realizó en su contra.

Le dije que le iba a contestar todas. Más tarde le contesto señor @franciscozea, por ahora estoy trabajando. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 27, 2020

¿Qué fue lo que dijo Francisco Zea y causó la molestia de Miguel Barbosa?

En la columna que el periodista escribió referente a la tan cuestionada Ley de Educación, la cual modifica algunos puntos en el estado de Puebla, Francisco Zea criticó duramente al gobernador con frases como “El poder a los inteligentes los marea pero a los pendejos los vuelve locos”, “Ay, Miguel si hubiera habido un gobernador tan heroico como tú en tus épocas de educando, quizá no serías panzón y diabético, y sin duda hubieras salvado una extremidad”. expuso Zea.

Posteriormente, ante la advertencia de Barbosa y su último tweet, el propio Francisco Zea respondió invitándo al gobernador abriéndole los micrófonos en su espacio para un debate sobre esta situación que se ha generado.

A tus órdenes, los micrófonos abiertos cuando gustes. — Francisco Zea (@franciscozea) May 27, 2020

