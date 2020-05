Desconecta.- Las formas más divertidas de llevar mascarilla que se han hecho virales

MADRID, 29 (EDIZIONES)

En España el uso de mascarillas para evitar la propagación de la Covid-19 es obligatorio desde el pasado 21 de mayo en "vía pública, espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentre abierto al público", siempre y cuando no se pueda mantener una distancia de al menos dos metros.

España no es el único país que ha tomado esta medida y otros países asiáticos, europeos y americanos han fomentado u obligado el uso de mascarillas en diferentes tipos de situaciones.

Está claro que la mascarilla se ha convertido en uno de los complementos de moda para este verano y, por ello, muchas personas se han diseñado sus propias mascarillas e incluso han buscado formas divertidas de usarlas.

La youtuber Jaime French, que suele subir a su canal vídeos tutoriales de maquillaje y peinados, entre otras cosas, publicó recientemente uno en el muestra cómo podemos pintarnos una boca y una nariz encima de la mascarilla.

Para ello utiliza carmín para transformar su nariz en unos labios y justo encima dibuja una nariz, como puede observarse en el vídeo. Aunque pueda ser algo raro al principio, cualquiera que vaya así por la calle o a la compra, logrará sacar una sonrisa a aquel que le vea.

El director de cine estadounidense Christopher Miller también se ha unido al 'challenge' de conseguir la mascarilla más graciosa. Miller subió una fotografía a la red social Twitter en la que aparece con una mascarilla un tanto peculiar, ya que tiene impresa una foto de él mismo.

"Hice una mascarilla con una foto de mi cara impresa en algodón y tengo que decir que… es tan inquietante como esperaba", señala el director.

Made a mask out of a photo of my face printed on cotton & I gotta say it’s… exactly as disturbing as I thought it would be pic.twitter.com/h8QN4Nh2rD

— Christopher Miller (@chrizmillr) May 27, 2020