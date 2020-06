Kenia.- Kenyatta aboga por reformar la Constitución para acabar con los "insensatos ciclos de violencia" electoral

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha abogado este lunes por llevar a cabo una reforma de la constitución para poner fin a los "insensatos ciclos de violencia" que ha sufrido el país durante los procesos electorales que se han celebrado durante las últimas dos décadas.

Kenyatta ha indicado que este impuso no tendría como objetivo "reemplazar" la Carta Magna de 2010, sino "mejorarla", antes de agregar que pretende "mejorar lo que se hizo mal en 2010", tal y como ha recogido la emisora keniana Capital FM.

"Fundamentalmente, el impulso constitucional que contemplo es uno que ponga fin a los insensatos ciclos de violencia que hemos experimentado en cada elección desde 1992", ha manifestado el mandatario, quien ha incidido en que "no es posible un cambio de paradigma en la nación sin cambiar la arquitectura política".

"No podemos cambiar esta arquitectura sin modificar nuestra Constitución", ha señalado Kenyatta, quien ha apuntado que "no hay que tener miedo a cambiar este sistema, si no sirve a los propósitos existentes en la actualidad".

Las declaraciones de Kenyatta han llegado a raíz de los comentarios presentados por un panel establecido por el presidente y Raila Odinga, su principal rival en los últimos comicios. El organismo ha apostado poner fin al sistema actual, en el que el ganador en una circunscripción se hace con la totalidad de los escaños.

La Carta Magna de 2010 fue aprobada a raíz de la violencia electoral desencadenada tras los comicios de 2007, que se saldaron con la muerte de más de 1.100 personas, y buscaba descentralizar el poder y un reparto más equitativo de los recursos.